Президенты Украины и Польши обсудили противодействие «Северному потоку-2»

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонные переговоры. Они обсудили реализацию проекта «Северный поток-2», сообщила пресс-служба офиса господина Зеленского. Утверждается, что господин Дуда согласился, что нужно не допустить строительство газопровода, а президент Украины назвал проект «ловушкой для всей Европы».

«Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию проекту "Северный поток 2" и договорились максимально привлекать к этому международное сообщество. Дуда согласился с Владимиром Зеленским в том, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить строительства газопровода "Северный поток-2"»,— говорится в сообщении офиса президента Украины.

Господин Зеленский в свою очередь заявил, что усиление санкций против строительства газопровода — «это гарантия энергетической безопасности Европы». «Этот проект, по сути,— ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить»,— приводит пресс-служба слова президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Польши за «инициативу передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca». Польша планирует закупить их в рамках совместных закупок ЕС. Украинский президент выразил надежду, что Киев получит вакцину уже в марте. Также стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе, борьбу с пандемией, инфраструктурные проекты на границе двух стран.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG, единственный акционер этой компании — «Газпром». Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США. Прокладка продолжилась спустя год.

О проблемах с финансированием проекта — в материале “Ъ” «Северный истек».