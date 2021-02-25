В Армении уволили замглавы Генштаба, который прокомментировал слова Пашиняна об «Искандерах»

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна. Накануне он назвал несерьезными слова господина Пашиняна о невзорвавшихся ракетах комплексов «Искандер», сообщило yerevan.today. В Минобороны утверждают, что журналисты вырвали слова замглавы Генштаба из контекста.

«Искандер» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника и объектов на дальностях до 500 км.

«По предложению премьер-министра... освободить Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил республики Армения»,— говорится в указе президента.

Господин Пашинян 23 февраля в интервью 1in.am прокомментировал заявление экс-президента Сержа Саргсяна, что Армения могла бы использовать «Искандер» на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. «А может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?»,— ответил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Издание yerevan.today 24 февраля попросило господина Хачатряна прокомментировать слова премьера. СМИ утверждает, что замглавы Генштаба долго смеялся, после чего сказал: «Конечно, невозможно… Как?... "Искандер"?... Один выстрел?... На 10%?... Извините, но это несерьезно»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

После этого Минобороны Армении заявило, что журналист не предоставил полностью содержание беседы и исказил информацию. Ведомство назвало это информационной провокацией.