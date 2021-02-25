В Забайкальском крае россиянина приговорили к 8 годам колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене. По информации источника ТАСС, он передавал сведения, которые составляют гостайну, спецслужбам Китая.

«Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по ст. 275 УК РФ (госизмена) за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну»,— сказала пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк ТАСС. Приговор вступил в силу. Место работы осужденного и другие подробности не уточняются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что 52-летний Владимир Васильев признал вину, но дело рассматривалось в общем порядке. Его задержали в августе 2019 года в Забайкальском крае и этапировали в Москву для следственных действий.