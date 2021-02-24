Америка в роли простой смертной

США перешли очередной трагический рубеж в битве с коронавирусом: число погибших от COVID-19 американцев перевалило за 500 тыс. человек. Эти цифры превышают суммарные потери Америки в трех войнах ХХ века — вьетнамской и двух мировых. По всей стране приспущены флаги, а президент США Джо Байден обратился к нации с телеэкранов, сказав, что понимает горе людей, и пообещал, что ситуация станет лучше. Число ежедневных заражений и смертей на фоне вакцинации в США действительно уменьшается, однако до конца эпидемии пока еще очень далеко.

«Дни рождения, юбилеи, праздники — уже без них. И вот эти повседневные вещи — маленькие, даже ничтожные — ведь по ним мы скучаем больше всего. Этот запах, который чувствуешь, когда открываешь одежный шкаф. Парк, где гуляли вместе. Этот кинотеатр, где впервые увидели друг друга. Кофе, что вместе пили по утрам»,— Джо Байден, обращаясь к народу, рассказывал о простых вещах, словно поминая каждого из 500 тыс. погибших.

«Часто о людях говорят: "простые американцы". Но таких людей не существует, в этих людях нет ничего простого. Люди, которых мы потеряли, это совсем не простые люди. Это люди разных поколений — кто-то родился в Америке, кто-то приехал в Америку. Но свой последний вздох они сделали в Америке. Мы как страна не можем просто принять столь жестокую судьбу. Мы долго бились с пандемией и не должны стать глухими к этому горю. Нам надо противостоять желанию оценивать каждую жизнь как часть статистики или бесконечного "новостного шума" — это наш способ почтить память умерших и, что так же важно, позаботиться о тех, кто остался»,— сказал президент, отметив, что не понаслышке знает, каково потерять близкого человека и смотреть ему в глаза, прежде чем он окончательно уйдет. Он также объявил пятидневный траур и приказал на пять дней приспустить флаги на всех американских федеральных учреждениях и воинских частях.

Траурному тону президента соответствовали и заявления американских чиновников, ответственных за борьбу с коронавирусом.

Главный инфекционист страны Энтони Фаучи признался, что с эпидемией страна справлялась хуже, чем почти любое другое государство.

«Перенестись в прошлое и сделать своего рода метафорическую аутопсию, понять, как все было, очень сложно. Было просто-напросто скверно»,— рассказал он в интервью телеканалу ABC. «Скверно» имеет вполне числовое выражение: помимо 500 тыс. погибших (что более чем в два раза больше, чем у следующей за США Бразилии), в США также сообщается о 28 млн зараженных — у «второй» Индии этот показатель в два раза меньше.

Показательная статистика: американцы составляют всего 4,25% населения Земли, однако на них приходится примерно 20% всех смертей от коронавируса в мире. В Нью-Йорке умер каждый трехсотый житель. В Лос-Анджелесе — каждый пятисотый. В одном из слабо населенных округов штата Техас — округе Лэмб — каждый 163-й. Треть жертв — обитатели домов престарелых.

Предсказать столь мрачное развитие ситуации в самом начале не брались даже эксперты: тот же господин Фаучи в марте 2020 года предупреждал, что даже при соблюдении карантина и самоизоляции вирус может вызвать 240 тыс. смертей — тогда за этот прогноз он получил свою долю критики от консервативных политиков и обвинения в паникерстве. Ситуация развивалась стремительно: первая смерть от COVID-19 была зафиксирована в США 6 февраля 2020 года. К концу мая умерли 100 тыс. человек, к концу сентября — 200 тыс. К концу года в списке погибших было 300 тыс. человек, а в конце февраля 2021-го — уже полмиллиона.

В итоге от COVID-19 жизни лишилось больше американцев, чем во время войны во Вьетнаме и двух мировых войнах вместе взятых.

Сейчас ситуация понемногу улучшается: например, в среднем каждый день сейчас умирает примерно по 2 тыс. американцев, хотя еще месяц назад этот показатель был почти в полтора раза выше. Заболевает ежедневно по 70–90 тыс. человек, тоже вдвое-втрое меньше, чем в январе. Впрочем, эксперты предупреждают, что расслабляться рано. «Мой самый большой страх — излишняя самоуверенность»,— рассказала телеканалу CNN врач палаты интенсивной терапии Лина Вэн. «Лучший способ вернуться к нормальной жизни — с еще большим усердием взяться за соблюдение уже введенных мер, не выбрасывать маски, не есть в помещениях кафе и ресторанов, не делать вещей, который могут вызвать новые вспышки»,— поделился, в свою очередь, один из руководителей медицинского центра Колумбийского университета Крейг Спенсер.

В то время как число заражений и смертей идет на спад, увеличивается число вакцинированных: более 44 млн американцев получили первую дозу прививки от COVID-19, почти 19,5 млн человек получили обе дозы. В пятницу, 26 февраля, экспертная группа американского FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) соберется исследовать данные о вакцине компании Johnson & Johnson. Если ее утвердят, она станет уже третьей зарегистрированной вакциной от COVID-19 на американском рынке помимо препаратов от Pfizer-BioNTech и Moderna.

Алексей Наумов