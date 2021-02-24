МОК выбрал Австралию главным кандидатом для проведения Олимпиады-2032

В качестве главного кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил австралийский город Брисбен.

«Сегодня исполком МОК получил отчет комиссии по будущим организаторам Игр. Комиссия рекомендовала начать предметный диалог по Олимпийским играм с оргкомитетом "Брисбена-2032" и Национальным олимпийским комитетом Австралии. Исполком единогласно одобрил рекомендацию»,— говорится в сообщении МОК.

Как уточнила организация, Брисбен был выбран, благодаря большому опыту проведения спортивных мероприятий, благоприятным климатическим условиям, наличию необходимых спортивных площадок, а также своей развитой транспортной, дорожной и гостиничной инфраструктурой. Также организаторы отметили удачный опыт проведения Австралией Олимпиады в Сиднее в 2000 году.

Окончательное решение по выбору места проведения Олимпиады-2032 будет приниматься на сессии МОК, которая, как ожидается, пройдет в 2021 или 2022 году. Помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду ранее озвучивали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин.

О новых правилах подачи заявок на проведение Олимпиады — в материале “Ъ” «Игры по предварительному опросу».