Главные анонсы 25 февраля

В Москве стартует голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. В шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. О голосовании

Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста юриста ФБК (организация внесена в реестр иноагентов) Любови Соболь. Она обвиняется в нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января. Напомним, акции с требованием освободить из-под ареста Алексея Навального прошли по всей России. После протестов, как сообщало МВД, было возбуждено 90 уголовных дел.

Лидеры 27 стран Евросоюза проведут двухдневную встречу. Планируется обсудить ситуацию с пандемией коронавируса, а также вопросы обороны и безопасности.

Мосгорсуд приступит к рассмотрению по существу дела в отношении гражданина России Сергея Петушкова. Его обвиняют в государственной измене. О его аресте сообщалось еще в июле 2019 года, материалы дела засекречены.

В Загребе пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» (Хорватия)—«Краснодар» (Россия).

В Оберстдорфе (Германия) пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.