Счетная палата сообщила о возможном занижении таможенных платежей почти на 100 млрд руб.

Счетная палата выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд руб. по товарам, отнесенным к объектам интеллектуальной собственности. С начала 2018 по сентябрь 2020 года признаки занижения пошлин и налогов выявлены почти у 1,1 тыс. участников внешнеэкономической деятельности.

«Невключение 1062 участниками внешнеэкономической деятельности лицензионных и иных подобных платежей в структуру таможенной стоимости указывает на наличие признаков занижения таможенных пошлин, налогов при декларировании товаров данными организациями в общем размере 98 513 444,09 тыс. руб.»,— говорится в отчете (.pdf).

Счетная палата считает, что эта ситуация может быть связана с нехваткой данных от Роспатента и ФНС. Кроме того, участники внешнеэкономической деятельности могут не знать об условиях включения лицензионных платежей в таможенную стоимость. Счетная палата также указала на пробелы в законодательстве по этому вопросу.

Счетная палата считает, что по фактам недостоверного заявления таможенной стоимости по объектам интеллектуальной собственности необоснованно не возбуждаются дела об административных правонарушениях. Это ведет к потенциально недополученному доходу федерального бюджета.

Напомним, в декабре 2020 года ФТС возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных пошлин в особо крупном размере со стороны российского подразделения H&M. С компании взыскали 3 млрд руб.

В 2020 году сумма доходов бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 4,75 трлн руб. Это на 17% ниже показателя 2019 года.

Подробнее о сборах — в материале “Ъ” «Экспорт дал таможне лишь четверть сборов».