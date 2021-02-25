ТАСС: экс-главу департамента Минобрнауки арестовали по делу бывшего замминистра Лукашевич

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемия Рожкова, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию. Он проходит фигурантом дела против против бывшего замминистра Марины Лукашевич, которую обвиняют в причастности к хищению 50 млн руб.

«В отношении Рожкова Артемия Игоревича была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сказал собеседник агентства. По его словам, экс-директору департамента вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источник ТАСС не уточнил суть обвинений.

Напомним, госпожу Лукашевич арестовали в августе 2020 года вместе с начальником управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаилом Поповым. Они обвиняются в причастности к хищению около 50 млн руб. при исполнении различных контрактов для Минобрнауки в 2016 году.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Жалобу бывшего замминистра рассмотрели в пожарном порядке».