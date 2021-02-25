Олимпиада приблизилась к Австралии

Австралийский Брисбен оказался очень близок к тому, чтобы получить право принять летнюю Олимпиаду 2032 года, благодаря новой процедуре Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору столиц главных соревнований. Она заменила прежнюю систему с долгим и дорогостоящим конкурсом между различными городами, по сути, сведя все к изучению ситуации специальной комиссией МОК. Она уже признала Брисбен «приоритетным» кандидатом.

Главной новостью, связанной с состоявшимся вчера заседанием исполкома Международного олимпийского комитета, стала новость о принятой им рекомендации наделить австралийский штат Квинсленд, а фактически его столицу Брисбен, статусом «приоритетного кандидата» на проведение летней Олимпиады 2032 года. Это чрезвычайно примечательное событие, поскольку речь идет о первом случае имплементации головной спортивной структурой новой системы выбора олимпийских столиц, внедрение которой было одобрено в 2019 году.

Прежняя система заключалась в долгом конкурсе между заявками, заканчивавшимся финальным голосованием за семь лет до Олимпиады. В качестве ее недостатков МОК указывал в том числе на экономическую составляющую. Само участие в конкурсе предполагало не только разработку концепции Олимпиады, но и довольно существенные инвестиции, призванные доказать возможности заявочного комитета, в том числе инфраструктурные. При этом проигрыш делал их практически бессмысленными. В конце концов МОК столкнулся с катастрофическим дефицитом претендентов на право принять Олимпийские игры. Пиком кризиса стала ситуация, когда в 2017 году к финалу очередного конкурса «уцелели» лишь два кандидата — Париж и Лос-Анджелес. МОК тогда, чтобы не оказаться в еще менее приятном положении в следующий раз, пришлось обойтись вообще без голосования. Французскому городу отдали Олимпиаду 2024 года, американскому — 2028 года.

Реформа системы заключалась, по сути, в ликвидации конкурса в привычном формате. Он был заменен на процесс, в центре которого находится созданная МОК комиссия по будущим летним Олимпиадам. В ее задачу входит сбор информации, касающейся городов или регионов, выразивших заинтересованность в проведении Олимпийских игр. Взаимодействуя с ними, комиссия определяет так называемых приоритетных кандидатов, имеющих, по ее мнению, высокие шансы успешно организовать соревнования. Их статус утверждает исполком МОК. После утверждения с кандидатом ведется «таргетированный диалог» — это работа по «доводке» до готовности взять на себя роль хозяина. Окончательно решение по поводу того, кому она достанется, принимает сессия МОК.

По данным Insidethegames, прежде чем рекомендовать исполкому кандидатуру Брисбена, комиссия во главе с Кристин Клостер Осен проанализировала предложения от целого ряда городов. Интерес к возможности провести Олимпиаду 2032 года проявляли, к примеру, Нью-Дели, Будапешт, Стамбул, Джакарта, китайские Чэнду и Чунцин, немецкий регион Рейн-Рур. Особенно же сильным интерес был у Катара. Он хотел устроить Олимпийские игры в Дохе, используя наследие чемпионата мира по футболу: он состоится в азиатском государстве в конце будущего года. Insidethegames полагает, что катарские власти «расстроит» выбор комиссии в пользу Брисбена, хотя теоретически существует вероятность, что на каком-то этапе «таргетированного диалога» тот все же сойдет с дистанции.

Квинслендская заявка была представлена еще в начале 2019 года. Акцент в ней был сделан, помимо прочего, на том факте, что совсем недавно, в 2018 году, Брисбен принял довольно масштабные комплексные состязания — Gold Coast Games. Это обстоятельство, как указывалось в заявке, позволит использовать на Олимпиаде уже имеющуюся инфраструктуру.

Австралия в своей истории принимала летние Олимпийские игры дважды: в 1956 году хозяином был Мельбурн, в 2000-м — Сидней. В Брисбене в 2001 году состоялись Игры доброй воли. В плане размера программы эти соревнования не слишком значительно уступают Олимпиадам.

Алексей Доспехов