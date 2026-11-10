Госдума избавляет от «коттеджного рабства»
Законопроектом устанавливается право на бесплатный и беспрепятственный проезд собственников и арендаторов к домам и участкам, запрет на дискриминационные тарифы (плата возможна только за фактическое пользование инфраструктурой) и возможность выбора способа управления: напрямую собственниками (через товарищество) или с привлечением управляющей организации.
Затраты на содержание привязываются к площади участка, вводится защита от внезапного появления коммерческих объектов (автосервисов, хостелов) на участках без согласия соседей.
Законопроект разрешает владельцам такого имущества взимать плату за пользование, однако перечень расходов и порядок отнесения имущества к этой категории будет жестко регламентирован правительством.