Акции Nvidia упали на 6%
Акции компании Nvidia на бирже NASDAQ упали более чем на 6% — до $167. Падение стоимости акций фиксируется второй день подряд после расследования связей гендиректора компании Дженсена Хуанга с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.
Падение стоимости акций на 6,3%, до $167,3, зафиксировали около 20:15 мск. По состоянию на 21:40 мск, цена акций выросла до $168,1 (-5,88%). Согласно данным торгов, за последние пять дней акции Nvidia подешевели на 14,6%. Американский производитель чипов потерял второе место в рейтинге самых дорогих компаний. Nvidia впервые с 2025 года обогнала Microsoft, передает Reuters.
О связях господина Хуанга с гражданкой КНР Элис Хуанг (они однофамильцы) стало известно из расследования The New York Times, опубликованного в конце октября. Источники газеты утверждают, что с помощью женщины власти Китая пытались получить доступ к новейшим микрочипам для искусственного интеллекта. 8 ноября господин Хуанг опубликовал заявление, в котором признался в супружеской измене и заявил о готовности содействовать расследованию.
Совет директоров Nvidia начал расследование связей Дженсена Хуанга. Конгресс США вызвал его для дачи показаний по делу о шпионаже. 9 ноября акции Nvidia падали на 9%. За последние 24 дня компания Nvidia потеряла более $1,6 трлн, сообщил The Wall Street Jornal.