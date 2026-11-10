МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест
Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Ему был заявлен решительный протест из-за объявления persona non grata сотрудника Посольства России в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.
В пресс-релизе отмечается, что persona non grata сотрудника российского посольства объявили 23 октября. По версии МИДа, это было сделано «под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата», в котором было взрывчатое вещество. В министерстве добавили, что доказательств принадлежности беспилотника России не было.
Послу Молдавии вручена нота МИД России. В ней указано, что российская сторона объявляет неприемлемым сотрудника посольства Молдавии в России, исходя из принципа взаимности.
По версии молдавской стороны, сотрудника российского посольства в Кишиневе признали персоной non grata после падения БПЛА со взрывчаткой рядом с домом в районе Теленешти. Президент страны Майя Санду заявила, что это был беспилотник «Герань», принадлежащий российским войскам, передает Bursa. Представитель МИДа России Мария Захарова отвергла обвинения и назвала их провокацией.