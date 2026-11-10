МИД России вызвал посла Молдавии и выразил протест

В пресс-релизе отмечается, что persona non grata сотрудника российского посольства объявили 23 октября. По версии МИДа, это было сделано «под формальным предлогом якобы обнаружения на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата», в котором было взрывчатое вещество. В министерстве добавили, что доказательств принадлежности беспилотника России не было.