Умер бывший ректор РГИСИ Лев Сундстрем

Свой путь в РГИСИ Лев Сундстрем начал в 1970 году с должности инженера в лаборатории экономики и организации театра. С 1982 года он бессменно заведовал кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств и выпустил более 1,5 тыс. учеников. С 1993 по 2011 год занимал пост ректора института. Под его руководством была проведена реставрация Учебного театра и реконструкция здания Тенишевского училища. Как отмечается в сообщении института, благодаря ему также появилась специализация «Продюсер исполнительских искусств».