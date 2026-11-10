Умер бывший ректор РГИСИ Лев Сундстрем
В возрасте 85 лет умер Лев Сундстрем, бывший ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Об этом сообщила пресс-служба института, в котором профессор проработал более 50 лет. О дате и месте прощания сообщат позже.
Лев Сундстрем родился 1 ноября 1941 года в Куйбышеве. Еще в детстве начал посещать театральный кружок во Дворце пионеров и любительский театр под руководством К. Н. Черноземова. После окончания Ленинградского электротехнического института связи имени М. А. Бонч-Бруевича, а также службы в армии работал монтировщиком и электриком в Большом драматическом театре. Параллельно с этим продолжал заниматься в театре.
Свой путь в РГИСИ Лев Сундстрем начал в 1970 году с должности инженера в лаборатории экономики и организации театра. С 1982 года он бессменно заведовал кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств и выпустил более 1,5 тыс. учеников. С 1993 по 2011 год занимал пост ректора института. Под его руководством была проведена реставрация Учебного театра и реконструкция здания Тенишевского училища. Как отмечается в сообщении института, благодаря ему также появилась специализация «Продюсер исполнительских искусств».