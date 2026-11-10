Парламент Израиля 26-го созыва принес присягу и начал работу после выборов
Депутаты парламента Израиля (Кнессета) 26-го созыва принесли присягу на верность. Состав правительства поручено сформировать главе оппозиции, председателю партии «Яшар» Гади Айзенкоту. Об этом сообщило The Jerusalem Post.
В парламенте нового созыва у блока господина Айзенкота есть 48 мандатов, у блока нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху — 53. Арабские партии получили 19 кресел в Кнессете. На пост спикера Кнессета выдвинули члена партии «Яшар» Матана Кахана. Авигдор Либерман («Исраэль Бейтейну») должен возглавить комиссию по иностранным делам и обороне, Лиран Ависар Бен-Хорин («Бьяхад») — финансовую комиссию, а Рой Фолкман («Яшар») — организационную комиссию.
На сессии выступил президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал депутатов Кнессета 26-го созыва ставить в приоритет национальное единство, готовность к компромиссам и стабильность. Израильский президент настоятельно порекомендовал им сделать все возможное, чтобы избежать проведения новых выборов.
30 октября в Израиле завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия. У Гади Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. В случае неудачи это поручение перейдет другому депутату. Президент имеет право предоставить отсрочку до 14 дополнительных дней.