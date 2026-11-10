Парламент Израиля 26-го созыва принес присягу и начал работу после выборов

30 октября в Израиле завершился подсчет голосов на парламентских выборах. Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия. У Гади Айзенкота будет 28 дней на формирование правительства. В случае неудачи это поручение перейдет другому депутату. Президент имеет право предоставить отсрочку до 14 дополнительных дней.