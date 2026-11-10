Минэнерго США пересмотрело прогноз по снижению спроса на нефть в 2026 году
Минэнерго США снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 2,03 млн баррелей в сутки, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA). При этом совокупное потребление ожидается на уровне 102,38 млн б/с.
Оценка роста спроса на 2027 год также пересмотрена в меньшую сторону — до 1,97 млн (при общем объеме 104,35 млн баррелей в сутки), однако ведомство рассчитывает на его восстановление. Основной причиной переоценки стало замедление экономики в крупнейших странах-потребителях, отмечается в докладе.
Несмотря на снижение спроса, прогноз стоимости нефти марки Brent на 2026 год был повышен — до $97,44 за баррель. По данным EIA, в октябре цена Brent возросла до $124 за баррель. Это на $10 превысило показатели сентября и стало максимумом с июля 2022 года.