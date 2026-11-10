Минэнерго США пересмотрело прогноз по снижению спроса на нефть в 2026 году

Несмотря на снижение спроса, прогноз стоимости нефти марки Brent на 2026 год был повышен — до $97,44 за баррель. По данным EIA, в октябре цена Brent возросла до $124 за баррель. Это на $10 превысило показатели сентября и стало максимумом с июля 2022 года.