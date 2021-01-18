Алексей Навальный арестован на выезде

Судья Химкинского городского суда отправила оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля. Решение было принято меньше чем через сутки после его возвращения из Германии, где политик проходил реабилитацию после предполагаемого отравления. Сам суд прошел в актовом зале химкинского отделения полиции, что адвокаты считают нарушением законодательства. По окончании заседания господина Навального увезли в СИЗО «Матросская тишина». Cуд по требованию ФСИН заменить господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный перенесен с 29 января на 2 февраля.

Примерное местонахождение Алексея Навального стало известно в ночь на 18 января. Напомним, его задержали сотрудники УФСИН по Москве после прилета из Берлина в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, после чего никаких вестей о нем не было. Позже соратники господина Навального сообщили, что он предположительно находится во 2-м ОП УМВД России по округу Химки.

С утра туда приехали адвокаты оппозиционера, члены ОНК, несколько его сторонников и журналисты, однако в здание почти никого не пускали.

Как сообщила “Ъ” адвокат политика Ольга Михайлова, после полудня полиция заявила, что допустит ее к подзащитному, а в 12:29 вручила ей уведомление о проведении судебного заседания по представлению о заключении Алексея Навального под стражу.

В документе, который соратники господина Навального разместили в соцсетях, говорилось, что судья Химкинского суда рассмотрит этот вопрос через минуту — в 12:30, а сам суд пройдет в отделении полиции. Госпожа Михайлова пояснила, что речь идет о просьбе ФСИН арестовать господина Навального до заседания Симоновского суда Москвы, на котором служба будет добиваться для политика замены присужденного по делу «Ив Роше» условного срока на реальный. Первоначально заседание было назначено на 29 января, но в понедельник стало известно о его переносе на 2 февраля.

Напомним, 14 января УФСИН по Москве распространило сообщение о том, что в течение 2020 года «осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум 6 раз не явился на регистрацию» с 13 января по 17 августа. Поскольку из берлинской клиники он был выписан 23 сентября, но на регистрацию по-прежнему не являлся, а «официальные подтверждения лечения предоставлены не были», УФСИН 29 декабря объявило политика в розыск «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». С учетом указанных «злостных нарушений» служба пообещала «предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный».

В импровизированный зал суда, устроенный в актовом зале химкинского отдела полиции, Алексея Навального, по его словам, тоже завели за минуту до заседания.

Он заявил, что «не понимает, что происходит»: «Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами, я пришел сюда — а здесь заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди в зале, и это называется "открытым заседанием". Почему заседание суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, не дали никакой повестки?»

Защита оппозиционера заявила отвод судье Елене Морозовой, обосновывая это незаконностью заседания в здании полиции, но получила отказ. После формальной части судья объявила почти часовой перерыв, чтобы господин Навальный смог пообщаться с адвокатами и ознакомиться с материалами дела. Ко времени возобновления заседания к отделению полиции стянулось около ста человек, но за ограждение никого из пришедших не пустили, включая и журналистов. В то же время на заседание, по словам Алексея Навального, допустили корреспондентов программы «Вести. Дежурная часть» и сайта Life. Их, по данным “Ъ”, еще до объявления о времени начала заседания провели через задний ход. Господин Навальный ходатайствовал, чтобы на суд допустили других журналистов и еще двух его защитников, но в этом ему было отказано.

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Версии о причинах проведения заседания именно в этом месте у правоохранителей оказались прямо противоположными. В Химкинском горсуде изданию «МБХ Медиа» сообщили, что выездное заседание суда проходит в полиции, «чтобы там присутствовали журналисты»: «У нас ограниченный доступ граждан, следовательно, журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников». Однако ГУМВД по Московской области в своем пресс-релизе заявило, что выездное заседание обусловлено отсутствием у господина Навального результатов теста на коронавирус. Этим же МВД объяснило и отсутствие журналистов в зале суда: доступ посторонних на заседание был ограничен «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности».

На самом заседании представитель химкинского управления МВД Наумова сообщила о «многократных» нарушениях Алексеем Навальным условий испытательного срока и о полученных им в связи с этим предупреждениях. Она попросила арестовать Навального на 30 суток, и судья после почти часового размышления удовлетворила это ходатайство. По словам адвокатов, после заседания господин Навальный был направлен в СИЗО «Матросская тишина».

Пока шел суд, к зданию полиции продолжали прибывать сторонники политика, которых в итоге набралось около 200. Они скандировали «Отпускай!», «Свободу!», «Навальный!», а один из пришедших размахивал над головой прикрепленными к палке синими трусами и кричал: «Верните человеку трусы!» Полиция на протестующих не реагировала.

В других городах в это время прошла серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального. Кроме того, представители одной из фракций расколовшейся незарегистрированной Либертарианской партии (ЛПР) подали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга 31 января на проспекте Сахарова, а координатор сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил о намерении активистов провести «большие митинги по всей стране». Сам господин Навальный в видеообращении, записанном во время перерыва в судебном заседании, тоже призвал к протестам, поскольку власти «больше всего боятся выхода людей на улицы».

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин пояснил “Ъ”, что выездные заседания суда не регламентированы УПК, но возможны на практике в исключительных случаях:

«Исключительность должна быть обоснована судом. К примеру, дело может быть рассмотрено в выездном судебном заседании по месту совершения преступления, по месту проживания большинства свидетелей, в ином месте, выбор которого продиктован соображениями обеспечения безопасности участников судебного процесса». Адвокат также отметил, что для законности проведения такого рода заседаний необходимо соблюсти гарантии прав участников. «Гарантии на справедливое судебное разбирательство, на равноправие сторон и так далее. Ничего из этого соблюдено не было: Навального и его адвоката заблаговременно не уведомили о предстоящей дате судебного заседания, не разъяснили, в чем исключительность обстоятельств для проведения выездного заседания, до начала заседания не дали ознакомиться с материалами дела»,— пояснил господин Добрынин.

Напомним, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа 2020 года и позже перевезен в Германию. Эксперты из нескольких европейских лабораторий заявили, что он был отравлен фосфорорганическим ядом из группы «Новичок». В декабре Bellingcat опубликовал расследование, из которого следовало, что к отравлению причастно ФСБ. Президент Владимир Путин версию об отравлении высмеял, а ФСБ назвала расследование провокацией, направленной на дискредитацию службы. 17 января господин Навальный вернулся в Россию. Его самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где политика ожидали около 2 тыс. сторонников, но в последний момент изменил маршрут и сел в Шереметьево.

Кира Дюрягина, Роман Дорофеев