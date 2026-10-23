Новак заявил о готовности РФ экспортировать 500 тыс. тонн дизеля в октябре
Российские компании могут поставить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом», — добавил он (цитата по «Прайму).
Основные объемы, отметил господин Новак, могут быть поставлен «Роснефтью». По его словам, первые три танкера находятся на пути к восточному побережью Атлантического океана.