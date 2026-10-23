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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Новак заявил о готовности РФ экспортировать 500 тыс. тонн дизеля в октябре

Российские компании могут поставить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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«Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом», — добавил он (цитата по «Прайму).
Основные объемы, отметил господин Новак, могут быть поставлен «Роснефтью». По его словам, первые три танкера находятся на пути к восточному побережью Атлантического океана.
Рынок бензина и дизтоплива
Александр Новак