Путин поручил выделить 1,2 млрд руб. на субсидии на газовое оборудование

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству два раза в год докладывать о доступности газового оборудования для россиян. Первый доклад президент ждет к 15 декабря. ФАС и властям региона поручено не допускать необоснованного роста цен на газ, оборудование и услуги по его установке в домовладениях.