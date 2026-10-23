Путин поручил выделить 1,2 млрд руб. на субсидии на газовое оборудование
Правительство России выделит гражданам еще 1,2 млрд руб. на субсидии для покупки газового оборудования. Это следует из списка поручений президента России Владимира Путина по вопросам программы социальной газификации.
Субсидии пойдут на покупку оборудования и проведение необходимых работ на участках по присоединению к газораспределительным сетям. Предусмотреть такие выплаты правительство должно до 1 ноября 2026 года, следует из поручения.
Кроме того, Владимир Путин поручил правительству два раза в год докладывать о доступности газового оборудования для россиян. Первый доклад президент ждет к 15 декабря. ФАС и властям региона поручено не допускать необоснованного роста цен на газ, оборудование и услуги по его установке в домовладениях.
Программа социальной газификации запущена в 2021 году. По ней газ бесплатно проводят до границ земельных участков. С февраля 2023-го государство выделяет льготным категориям не менее 100 тыс. руб. на проведение и подключение газа.