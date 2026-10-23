Мосбиржа нашла нарушения в корпоративном управлении «Самолета»

Акции девелопера на торгах Мосбиржи в пятницу, 23 октября, по данным на 19:41 мск дорожали на 1,2%, до 239,6 руб. за бумагу. Группа «Самолет» — один из крупнейших девелоперов в стране. Входит в число системообразующих организаций российской экономики и имеет представительства почти в 300 городах России и в странах СНГ.