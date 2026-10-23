Мосбиржа нашла нарушения в корпоративном управлении «Самолета»
Московская биржа установила, что корпоративное управление девелопера «Самолет» не соответствует требованиям для первого уровня листинга акций. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки. Биржа выявила несоответствие требованиям, установленным Приложением 2 к Правилам листинга Мосбиржи.
«Эмитенту будет установлен срок для устранения выявленного несоответствия», — сообщила торговая площадка. При этом биржа не раскрыла, в какое время «Самолет» должен устранить нарушения и что будет, если компания этого не сделает.
Акции девелопера на торгах Мосбиржи в пятницу, 23 октября, по данным на 19:41 мск дорожали на 1,2%, до 239,6 руб. за бумагу. Группа «Самолет» — один из крупнейших девелоперов в стране. Входит в число системообразующих организаций российской экономики и имеет представительства почти в 300 городах России и в странах СНГ.