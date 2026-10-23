Минобрнауки предложило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Министерство науки и высшего образования России предложило минимальные баллы ЕГЭ для приема на обучение в подведомственные вузы на 2027/2028 учебный год. Это следует из проекта министерства.
По русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии на ЕГЭ необходимо набрать минимум 40 баллов. Минимальное количество баллов по физике — 41, по обществознанию — 45, по информатике — 46. Для приемной кампании текущего учебного года действовали такие же минимальные баллы ЕГЭ для вузов.
С 2027 года Минобрнауки предложило изменить порядок приема в университеты, а также перечень вступительных испытаний (ВИ). Например, ведомство предлагает начислять абитуриентам дополнительные баллы за результаты сданного ЕГЭ, которые они не использовали в основном конкурсе. Число направлений, при поступлении на которые потребуется физика в качестве обязательного ВИ, предлагается увеличить до 37, а математику сделать обязательной на всех специальностях в области информационной безопасности.