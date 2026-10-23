Минобрнауки предложило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

По русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии на ЕГЭ необходимо набрать минимум 40 баллов. Минимальное количество баллов по физике — 41, по обществознанию — 45, по информатике — 46. Для приемной кампании текущего учебного года действовали такие же минимальные баллы ЕГЭ для вузов.