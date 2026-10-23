Золото впервые с конца июля упало ниже $4000 за унцию
На 17:41 мск декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex подешевел на $49,33 (1,21%) к предыдущему закрытию — до $4011,07 за унцию. Минутами ранее котировки впервые с 29 июля уходили ниже $4000.
С понедельника, 19 октября, золото подешевело более чем на 4%, за прошедшую неделю — почти на 1%. Давление на металл оказывают ожидания ужесточения политики ФРС США и ЕЦБ.
«Усиливающиеся опасения относительно инфляции указывают на то, что крупнейшие центральные банки мира не смогут смягчить денежно-кредитную политику так быстро, как им хотелось бы. Все это в настоящее время играет против "быков" на рынке золота и серебра», — сказал старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф (цитата по Reuters).