Золото впервые с конца июля упало ниже $4000 за унцию

«Усиливающиеся опасения относительно инфляции указывают на то, что крупнейшие центральные банки мира не смогут смягчить денежно-кредитную политику так быстро, как им хотелось бы. Все это в настоящее время играет против "быков" на рынке золота и серебра», — сказал старший аналитик Kitco.com Джим Уайкофф (цитата по Reuters).