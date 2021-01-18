Чем известна судья Елена Морозова

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова на выездном заседании во 2-м отделе управления МВД по Химкам арестовала оппозиционера Алексея Навального на 30 суток. В каких еще процессах участвовала госпожа Морозова — в материале “Ъ”.

Морозова Елена Евгеньевна назначена судьей Химкинского горсуда 9 ноября 2010 года. СМИ сообщали о нескольких громких процессах с ее участием.

В 2012 году госпожа Морозова приговорила Игоря Кондратьева (он же фрик-певец Константин Крестов) к 5,5 года лишения свободы за сексуальное насилие над двумя девушками, одной из которых на момент преступления не было 18 лет.

В том же году судья рассматривала дело чеченского вора в законе Гилани Алиева (Гилани Седой). Он обвинялся в незаконном хранении наркотиков и получил четыре года лишения свободы.

В 2017 году Елена Морозова оштрафовала лидера Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина на 30 тыс. руб. за организацию и проведение несогласованного митинга. Суд признал нескольких дальнобойщиков виновными в неповиновении полицейскому и нарушении правил проведения митинга против платежной системы «Платон».

В том же году Химкинский городской суд в лице госпожи Морозовой впервые назначил наказание по новой статье УК РФ о хулиганстве на воздушном транспорте. Гражданин Израиля Евгений Петрухин получил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на полгода.

В 2019 году Елена Морозова рассматривала уголовное дело против бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, экс-руководителя дирекции правового обеспечения объединения Екатерины Аверьяновой и руководителя адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова, которые обвинялись в особо крупном мошенничестве. В конце года судья Елена Морозова приняла решение вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений УПК. Позже их дело рассматривал уже Мосгорсуд.