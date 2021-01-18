«Действия Кремля продиктованы отчасти иррациональным страхом» Мировые СМИ о возвращении Алексея Навального в Россию и его задержании

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан на паспортном контроле в Шереметьево. Как иностранные СМИ отреагировали на задержание господина Навального — в подборке “Ъ”.

Как в России и мире комментируют задержание Навального Читать далее

Le Monde (Париж, Франция)

Приоритетной задачей власти было придать (возвращению Алексея Навального.— “Ъ”) как можно меньше огласки, но на деле действия властей произвели противоположный эффект…

Решение отправить Алексея Навального в тюрьму на длительный срок будет чревато последствиями.

До сих пор российская власть предпочитала другую стратегию, охотнее используя в качестве оружия административное преследование. Оппозиционер провел почти двести дней в тюрьме с 2017 года — и столько же под домашним арестом…

Отправить его в тюрьму… сделать его мучеником и еще больше укрепить его статус, подтвердив при этом впечатление, что действия Кремля продиктованы отчасти иррациональным страхом. Такое решение в конечном итоге также закрепило бы идею полного исчезновения правового государства в России — перспектива, которая пугает часть элиты…

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Алексей Навальный знал, что его арестуют, как только он ступит на российскую землю, и не питал иллюзий относительно того, что это может означать…

Репрессии — единственный способ, который знает господин Путин. Но сейчас он видит и то, что в эпоху социальных сетей каждый арест по сфабрикованному обвинению только расширяет круг сторонников господина Навального и укрепляет его обвинение в коррупции российских правителей…

Россияне все знают. Интернет дал 44-летнему господину Навальному платформу, которую господин Путин и его политическая полиция не смогли заставить замолчать. Его популистские, нелицеприятные и часто полные юмора ролики, высмеивающие «жуликов и воров» в рядах элиты, просматривались миллионы раз…

(Российские спецслужбы.— “Ъ”) преуспели в превращении назойливого возмутителя спокойствия в международного героя.

Если господин Путин решит посадить господина Навального, он получит знаменитого политического заключенного. Если же освободит, то для своих подчиненных и сторонников он будет казаться слабым и подвергаться постоянным нападкам со стороны оппозиции, возглавляемой Навальным.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

С тех пор как более десяти лет назад Алексей Навальный стал главным критиком Владимира Путина, Кремль сделал все возможное, чтобы задушить его…

Что будет с Навальным, зависит от того, что российские чиновники… думают о том, что может им сойти с рук и не вызвать негативной реакции общественности… И хотя громкое судебное преследование, скорее всего, приведет к новым санкциям со стороны Запада, большая часть российского истеблишмента уже считает эти отношения безнадежными.

The Washington Post (Вашингтон, США)

Никто не сомневается, что агрессивный российский президент имеет власть, чтобы изолировать и сокрушить своего главного оппонента. Но, в конце концов, если он так сделает, в проигрыше останутся и он сам, и Россия. Господину Путину следует оставить господина Навального в покое, чтобы он мог свободно высказываться и свободно жить в России.

The Independent (Лондон, Великобритания)

Рискованное решение господина Навального вернуться в Москву после его почти состоявшейся встречи со смертью сравнивали с разными событиями истории: прибытием Владимира Ленина на Петроградский вокзал перед Октябрьской революцией 1917 года или борьбой Нельсона Манделы в Южной Африке в эпоху апартеида. Кто-то даже упоминал второе пришествие Иисуса Христа… Оппозиционера в России встречали старинные друзья — правоохранительные органы.

Ближайшее будущее оппозиционного политика выглядит достаточно мрачным.

Сторонники настаивают на том, что даже в случае, если он окажется в тюрьме — а это теперь весьма вероятно, он сможет строить новое будущее из своей камеры, точно так же, как Нельсон Мандела. Господину Навальному остается надеяться, что его путь к свободе будет короче, чем те 27 лет, которые ушли у Манделы на борьбу с апартеидом.

Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц