Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине На его задержание по прилете претендуют ФСИН и СКР

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве объявило, что «предпримет все действия по задержанию» оппозиционного политика Алексея Навального до решения суда по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Ранее ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск, ведомство настаивает, что он систематически не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию и скрывается за границей. Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что у трапа самолета Алексея Навального могут встретить не только сотрудники ФСИН, но и представители СКР, однако не факт, что это сразу же закончится для политика лишением свободы.

В сообщении УФСИН по Москве говорится, что в прошлом году Алексей Навальный систематически нарушал условия испытательного срока: еще до экстренной госпитализации в Омске, закончившейся эвакуацией в Германию, он шесть раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), а с августа до конца декабря не отмечался там вовсе. В связи с этим 11 января ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене условного срока господина Навального на реальный. Ходатайство должно быть рассмотрено Симоновским судом Москвы 29 января. 13 января стало известно, что 29 декабря 2020 года московское управление ФСИН объявило Алексея Навального в розыск.

Как известно, 20 августа 2020 года оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки его госпитализировали сначала в омскую больницу скорой помощи, где он впал в кому, а затем родственники добились его перемещения в берлинский госпиталь «Шарите», где у него в крови был обнаружен фосфорорганический яд, отнесенный немецкими исследователями к группе боевых отравляющих веществ «Новичок». Ссылаясь на материал, опубликованный в конце прошлого года в журнале «Ланцет» (в нем, в частности, приведены данные клинических анализов, доказывающие факт отравления), ФСИН заявляет, что оппозиционера выписали из «Шарите» 20 сентября 2020 года, но он после этого не явился в УИИ, а уведомление о том, что проходит амбулаторное лечение, проживая в берлинском отеле, направил только через месяц.

«Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию»,— говорится в опубликованном в четверг сообщении ФСИН. В нем же отмечается, что ведомство «обязано предпринять все действия по задержанию» Алексея Навального до решения суда.

Напомним, 30 декабря 2014 года Алексей Навальный был осужден по обвинению в хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании на 3,5 года условно с 5 годами испытательного срока, который в августе 2017 года продлили еще на 1 год, до 30 декабря 2020 года. Свою вину Алексей Навальный отрицает, называя дело политически мотивированным. Наличие судимости препятствует его участию в выборах. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал приговор по этому делу необоснованным.

Ранее ФСИН неоднократно пыталась убедить суд заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров полагает, что теперь такой шанс у ведомства появился и с учетом объявления оппозиционера в розыск ФСИН имеет законные основания задержать его сразу же по прилете. «Навальный может быть задержан ФСИН на 48 часов, а затем суд может продлить этот срок, скорее всего, до 29 января, даты рассмотрения судом вопроса о замене его условного срока на реальный»,— говорит он.

Основания для задержания Алексея Навального есть и у следственного комитета (СКР) по возбужденному 29 декабря 2020 года уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, из собранных с 2016 года 588 млн руб. пожертвований на деятельность ФБК Алексей Навальный потратил 356 млн руб. на личные цели. Господин Егоров отмечает, что подследственных по данной категории дел, как правило, заключают под стражу, поэтому в аэропорту Алексея Навального могут дожидаться не только оперативники ФСИН, но и сотрудники СКР. Господин Егоров считает, что СКР может задержать оппозиционера для решения вопроса об избрании ему меры пресечения по уголовному делу о мошенничестве, если суд сочтет возможным оставить его на свободе после рассмотрения требования ФСИН.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин считает, что действия ФСИН «выглядят попыткой не допустить свободного передвижения оппозиционера по территории страны и продолжения его деятельности», причем и ФСИН, и СКР заинтересованы в том, чтобы заключить Алексея Навального под стражу. По его мнению, суд может, скорее, удовлетворить ходатайство СКР. Господин Редин считает, что у ФСИН нет оснований для немедленного задержания оппозиционера в аэропорту. Партнер коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев тоже считает, что у СКР больше оснований для задержания Алексея Навального, чем у ФСИН: по закону инспекция ФСИН занимается только первоначальным розыском уклоняющихся от контроля условно осужденных, а процедура задержания и принудительного доставления в суд условно осужденного не предусмотрена — «ему могут лишь вручить повестку с уведомлением о месте и времени судебного заседания». Господин Пуляев считает, что Алексея Навального могут задержать в рамках уголовного дела о мошенничестве на 48 часов, после чего следователь может ходатайствовать в суде о заключении политика под стражу на два месяца.

Кира Дюрягина