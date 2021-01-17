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Задержание Алексея Навального. Главное

  • Оппозиционер Алексей Навальный был задержан после прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сотрудниками УФСИН по Москве.
  • По словам пресс-секретаря господина Навального Киры Ярмыш, местонахождение политика неизвестно. «Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно»,— написала в Twitter госпожа Ярмыш.
  • Как сообщило УФСИН, Алексей Навальный был задержан в связи с многочисленными нарушениями испытательного срока по делу о хищениях у компании «Ив Роше». «Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей»,— сообщило ведомство.
  • Жена оппозиционера Юлия Навальная поблагодарила встречавших за поддержку и призвала не бояться. «Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину,— сказала госпожа Навальная.— И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку».
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает о задержании оппозиционера: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».
  • Более 50 человек задержаны в аэропортах Шереметьево и Внуково в связи с прилетом Алексея Навального, сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо».
  • Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении назвали задержание господина Навального неприемлемым и потребовали от российских властей отпустить его.
  • Глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание оппозиционера неприемлемым и потребовал освободить его.
  • Amnesty International признала Алексея Навального узником совести после его задержания в аэропорту.
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