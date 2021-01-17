Задержание Алексея Навального. Главное

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан после прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сотрудниками УФСИН по Москве.
По словам пресс-секретаря господина Навального Киры Ярмыш, местонахождение политика неизвестно. «Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно»,— написала в Twitter госпожа Ярмыш.
Как сообщило УФСИН, Алексей Навальный был задержан в связи с многочисленными нарушениями испытательного срока по делу о хищениях у компании «Ив Роше». «Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей»,— сообщило ведомство.
Жена оппозиционера Юлия Навальная поблагодарила встречавших за поддержку и призвала не бояться. «Я очень благодарна вам всем, что вы приехали. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все полеты сегодня вечером в Москве. Подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину,— сказала госпожа Навальная.— И самое главное, что Алексей сказал, что он не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает о задержании оппозиционера: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».