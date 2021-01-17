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Днем у входа в аэропорт Бранденбург собрались многочисленные журналисты и сторонники господина Навального

Фото: Антонова Елизавета / Коммерсантъ

Возвращение Алексея Навального

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Оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Москву после курса лечения в Германии. Он вылетел рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» из берлинского аэропорта Бранденбург в 17:10 мск. Как провожали и как встречают политика — в фотогалерее “Ъ”.


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