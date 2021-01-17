Навальный вылетел из Берлина в Москву

Российский политик Алексей Навальный возвращается на родину после курса лечения в Германии. Он вылетел рейсом DP 936 авиакомпании «Победа» из аэропорта Бранденбург (Берлин) в 17:10 мск. Как сообщает корреспондент “Ъ”, политик зашел в самолет за несколько минут до вылета, он сидит на 13-м месте.

«Я ожидаю в Москве прекрасной погоды -23°C и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города»,— сказал журналистам господин Навальный на борту самолета. На вопрос, будут ли новые расследования, он ответил: «Конечно, для этого и возвращаюсь». На вопрос, сядет ли на его взгляд, самолет во Внуково, политик ответил, что «конечно сядет».

На своей странице в Instagram господин Навальный опубликовал видео из самолета. На нем его жена Юлия цитирует фразу из фильма «Брат-2». «Мальчик, водочки нам принеси! Мы летим домой»,— сказала госпожа Навальная.

Согласно данным сервиса Flightradar, рейс, на котором господин Навальный возвращается в Москву, стал самым отслеживаемым в мире на данный момент. За маршрутом самолета наблюдают более 1,6 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, Алексей Навальный и Юлия регистрировались на рейс не сами, их документы в специальном черном ящике принесли на стойку регистрации сотрудники федеральной полиции Германии. Кроме того, Навальных доставили сразу к самолету, в здании аэропорта они замечены не были.

Рейс господина Навального, согласно онлайн-табло Внуково, приземлится в 19:40. Внуково ранее предупредило о запрете массовых мероприятий во время прилета политика. Кроме того, был ограничен вход граждан — в здание аэропорта можно попасть только при предъявлении билета, зона прилета была отгорожена.

Ранее СМИ писали, что в связи с возвращением господина Навального силовые структуры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности, несколько человек, которые планировали встретить политика в Москве, были задержаны.

Напомним, о своем возвращении политик сообщил в Twitter 13 января. Днем ранее ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Во ФСИН заявили, что собираются задержать Алексея Навального.

29 декабря СКР сообщил о возбуждении против Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».