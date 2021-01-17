Навального задержали в Шереметьево

Оппозиционера Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля. Задержание проводили сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда. Часом ранее оппозиционер прилетел из Берлина рейсом DP 936 авиакомпании «Победа», который изначально должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но его перенаправили.

При задержании причину сотрудники правоохранительных органов не назвали. Ни его жене Юлии, ни адвокату пройти вместе с ним не разрешили. «Что происходит с Алексеем, в каком он статусе и куда его ввели, неизвестно»,— написала в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Юлия Навальная отказалась давать журналистам комментарии относительно задержания мужа.

Позднее пресс-служба ФСИН прокомментировала задержание. «17 января в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей»,— сообщило ведомство.

Ранее ФСИН объявила, что «предпримет все действия по задержанию» Алексея Навального по иску ведомства о замене условного срока на реальный.

В самом Шереметьево также начались задержания. Как сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, в аэропорту задержаны бывшие фигуранты «московского дела» Самариддин Раджабов и Валерий Костенок, а также активист Саид Анвар Сулаймонов. Ранее во Внуково, где ожидали прилета самолета с политиком на борту, задержали несколько десятков человек. На них составляют протоколы по 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). По данным «ОВД-Инфо», всего в Москве в связи с возвращением политика задержали 53 человека.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».