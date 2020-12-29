СКР возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве

В отношении оппозиционера Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Ведомство полагает, что господин Навальный потратил на личные цели 356 млн руб. из собранных 588 млн руб. пожертвований физических лиц.

«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)»,— говорится в сообщении. Эта статья предусматривает наказание сроком до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования в размере 588 млн руб. В списке организаций находятся ФБК, Фонд поддержки СМИ «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан и Фонд защиты прав граждан «Штаб».

В сообщении говорится, что Алексей Навальный «потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели», в том числе на «приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей». «Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению»,— заявили в СКР.

Напомним, господин Навальный сейчас находится в Берлине, где проходил лечение после предполагаемого отравления веществом типа «Новичок». Ранее московское управление ФСИН обвинило Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Такой вывод служба сделала по отчету о лечении политика в клинике «Шарите». ФСИН предупредила, что неисполнение обязанностей грозит оппозиционеру реальным сроком.