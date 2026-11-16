На сумеречной службе его величества
Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон
Киностудия Amazon MGM после долгих месяцев поисков и кастингов назвала нового исполнителя роли Джеймса Бонда. Им стал актер Роберт Паттинсон, чья звезда взошла благодаря франшизе «Сумерки», однако 18 лет спустя после выхода первого фильма этой вампирской саги он прочно закрепил за собой статус одного из лучших актеров своего поколения. Комментирует Юлия Шагельман.
Обсуждения того, кто станет новым Бондом, не прекращались с момента, как Дэниел Крейг завершил свою кинематографическую службу ее величеству в 2020 году в фильме «Не время умирать». Классический образ Бонда — любителя мартини («взболтать, а не смешивать») и красивых женщин, которыми он пользуется без лишних сантиментов,— не слишком соответствует современной инклюзивной оптике, поэтому предположения о том, кто может занять место агента 007, высказывались самые невероятные.
Поклонников легендарной шпионской франшизы заставило поволноваться и то, что в 2022 году студию MGM, выпускавшую все фильмы бондианы, приобрела компания Amazon. Креативный контроль над будущими картинами сначала остался в руках бессменных продюсеров бондианы Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, но они уступили его Amazon MGM в 2025 году за $20 млн.
Тогда же режиссером следующего фильма о Бонде был объявлен Дени Вильнёв, начинавший в независимом кино, но ставший постановщиком крупнобюджетной «умной фантастики», такой как «Бегущий по лезвию 2049» (2017) и трилогия «Дюна» (2021, 2024, 2026). Это вновь подстегнуло спекуляции на тему выборов нового Бонда.
Среди предполагаемых кандидатур назывались Джейкоб Элорди, Аарон Тейлор-Джонсон (однако они довольно быстро сошли с дистанции), Джек Лауден, Каллум Тернер, Джош О`Коннор, Харрис Дикинсон и малоизвестный британский театральный актер Том Фрэнсис.
При этом экранный партнер Лаудена по шпионскому сериалу «Медленные лошади» Гэри Олдман еще в сентябре заявил, что новый Бонд уже выбран, но лично он не знает, кто это.
Имя Паттинсона в бондовском контексте впервые прозвучало чуть больше недели назад, когда стало известно (но не подтверждено официально), что он проходил прослушивание на роль агента 007. Вместе с ним среди новых претендентов также называли Николаса Холта и певца Гарри Стайлса.
Наконец, сегодня, 16 ноября, студия Amazon MGM официально сообщила, что новым Бондом станет Паттинсон. Продюсировать фильм с ним в главной роли будут Эми Паскаль и Дэвид Хейман, работавшие с франшизами «Человек-паук» и «Гарри Поттер» соответственно; исполнительным продюсером станет жена и многолетний креативный партнер Вильнёва Таня Лапуан. Сценарий пишет Стивен Найт, известный по сериалам «Острые козырьки», «Табу», «Дом Гиннесса» и номинант на «Оскар» за картину «Грязные прелести» (2002).
«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и для меня большая честь быть исполнителем роли 007,— сказал Роберт Паттинсон в своем заявлении.— Я глубоко благодарен Дени, Эми, Дэвиду, Тане и всем сотрудникам Amazon MGM Studios за их веру в меня.
Сказать, что это роль мечты,— значит ничего не сказать. Я невероятно рад этому сотрудничеству и предстоящей работе с этой фантастической командой».
Со своей стороны, Вильнёв, совсем недавно снявший Паттинсона в третьей части «Дюны», которая выйдет на экраны в декабре 2026 года, добавил: «Прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность замечательным актерам, которые присоединились к нам в этом путешествии. Нас окружали невероятно талантливые люди, но может быть только один 007. Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. Он обладает вневременной душой 007 и привносит совершенно новый дух. Я с нетерпением жду начала съемок».
Не приходится сомневаться, что их с нетерпением (хотя, возможно, и со смешанными чувствами) ждут и фанаты франшизы, самого Вильнёва и, конечно, Паттинсона. Пока только одно можно утверждать наверняка: этот Бонд будет совершенно не похож на всех предыдущих.