На сумеречной службе его величества

Со своей стороны, Вильнёв, совсем недавно снявший Паттинсона в третьей части «Дюны», которая выйдет на экраны в декабре 2026 года, добавил: «Прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность замечательным актерам, которые присоединились к нам в этом путешествии. Нас окружали невероятно талантливые люди, но может быть только один 007. Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. Он обладает вневременной душой 007 и привносит совершенно новый дух. Я с нетерпением жду начала съемок».