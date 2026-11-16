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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
КультураКино

На сумеречной службе его величества

Новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон
Киностудия Amazon MGM после долгих месяцев поисков и кастингов назвала нового исполнителя роли Джеймса Бонда. Им стал актер Роберт Паттинсон, чья звезда взошла благодаря франшизе «Сумерки», однако 18 лет спустя после выхода первого фильма этой вампирской саги он прочно закрепил за собой статус одного из лучших актеров своего поколения. Комментирует Юлия Шагельман.
Актер Роберт Паттинсон

Актер Роберт Паттинсон

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Обсуждения того, кто станет новым Бондом, не прекращались с момента, как Дэниел Крейг завершил свою кинематографическую службу ее величеству в 2020 году в фильме «Не время умирать». Классический образ Бонда — любителя мартини («взболтать, а не смешивать») и красивых женщин, которыми он пользуется без лишних сантиментов,— не слишком соответствует современной инклюзивной оптике, поэтому предположения о том, кто может занять место агента 007, высказывались самые невероятные.
Поклонников легендарной шпионской франшизы заставило поволноваться и то, что в 2022 году студию MGM, выпускавшую все фильмы бондианы, приобрела компания Amazon. Креативный контроль над будущими картинами сначала остался в руках бессменных продюсеров бондианы Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, но они уступили его Amazon MGM в 2025 году за $20 млн.
Тогда же режиссером следующего фильма о Бонде был объявлен Дени Вильнёв, начинавший в независимом кино, но ставший постановщиком крупнобюджетной «умной фантастики», такой как «Бегущий по лезвию 2049» (2017) и трилогия «Дюна» (2021, 2024, 2026). Это вновь подстегнуло спекуляции на тему выборов нового Бонда.
Среди предполагаемых кандидатур назывались Джейкоб Элорди, Аарон Тейлор-Джонсон (однако они довольно быстро сошли с дистанции), Джек Лауден, Каллум Тернер, Джош О`Коннор, Харрис Дикинсон и малоизвестный британский театральный актер Том Фрэнсис.
При этом экранный партнер Лаудена по шпионскому сериалу «Медленные лошади» Гэри Олдман еще в сентябре заявил, что новый Бонд уже выбран, но лично он не знает, кто это.
Имя Паттинсона в бондовском контексте впервые прозвучало чуть больше недели назад, когда стало известно (но не подтверждено официально), что он проходил прослушивание на роль агента 007. Вместе с ним среди новых претендентов также называли Николаса Холта и певца Гарри Стайлса.
Наконец, сегодня, 16 ноября, студия Amazon MGM официально сообщила, что новым Бондом станет Паттинсон. Продюсировать фильм с ним в главной роли будут Эми Паскаль и Дэвид Хейман, работавшие с франшизами «Человек-паук» и «Гарри Поттер» соответственно; исполнительным продюсером станет жена и многолетний креативный партнер Вильнёва Таня Лапуан. Сценарий пишет Стивен Найт, известный по сериалам «Острые козырьки», «Табу», «Дом Гиннесса» и номинант на «Оскар» за картину «Грязные прелести» (2002).
«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей в кинематографе, и для меня большая честь быть исполнителем роли 007,— сказал Роберт Паттинсон в своем заявлении.— Я глубоко благодарен Дени, Эми, Дэвиду, Тане и всем сотрудникам Amazon MGM Studios за их веру в меня.
Сказать, что это роль мечты,— значит ничего не сказать. Я невероятно рад этому сотрудничеству и предстоящей работе с этой фантастической командой».
Со своей стороны, Вильнёв, совсем недавно снявший Паттинсона в третьей части «Дюны», которая выйдет на экраны в декабре 2026 года, добавил: «Прежде всего я хочу выразить глубокую благодарность замечательным актерам, которые присоединились к нам в этом путешествии. Нас окружали невероятно талантливые люди, но может быть только один 007. Я безмерно рад приветствовать Роберта Паттинсона в роли нашего нового Джеймса Бонда. Он обладает вневременной душой 007 и привносит совершенно новый дух. Я с нетерпением жду начала съемок».
Не приходится сомневаться, что их с нетерпением (хотя, возможно, и со смешанными чувствами) ждут и фанаты франшизы, самого Вильнёва и, конечно, Паттинсона. Пока только одно можно утверждать наверняка: этот Бонд будет совершенно не похож на всех предыдущих.

Эволюция стиля Джеймса Бонда

Шон Коннери — легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год
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Шон Коннери — легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе
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Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год
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Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов — прием, который получил множество отсылок в поп-культуре На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год
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Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов — прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год
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Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Getty Images

Белый смокинг в казино — явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год
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Белый смокинг в казино — явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)
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Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год
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Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год
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В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год
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Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"») На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002
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Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год
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Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

East News

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Киноиндустрия
Кино

Авторы

  • Юлия Шагельман
    Юлия Шагельман
    корреспондент