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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Путин обсудил с главой Минтранса последствия удара ВСУ по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Дмитрием Ядровым последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Мост получил незначительные повреждения, уточнил господин Песков. Окончательную информацию о масштабах ущерба Минтранс предоставит после оценки специалистами, добавил он.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. О пострадавших не сообщалось. Автомобильное движение перекрыли в 02:22 мск. Были организованы два пункта обогрева для водителей. Железнодорожное сообщение не приостанавливали, однако сообщалось о длительных задержках четырех пассажирских поездов, следовавших в Крым. Автомобильное движение возобновили в реверсивном режиме к 19:00 мск.
Подробнее — в материале «Ъ» «Крымский мост пережил удар».
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