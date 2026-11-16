Путин обсудил с главой Минтранса последствия удара ВСУ по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Минтранса Дмитрием Ядровым последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Мост получил незначительные повреждения, уточнил господин Песков. Окончательную информацию о масштабах ущерба Минтранс предоставит после оценки специалистами, добавил он.
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 16 ноября. О пострадавших не сообщалось. Автомобильное движение перекрыли в 02:22 мск. Были организованы два пункта обогрева для водителей. Железнодорожное сообщение не приостанавливали, однако сообщалось о длительных задержках четырех пассажирских поездов, следовавших в Крым. Автомобильное движение возобновили в реверсивном режиме к 19:00 мск.