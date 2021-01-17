Перед прилетом Навального во Внуково начали пускать только по билетам

Вход в здание аэропорта Внуково сейчас возможен только при наличии билета, сообщил корреспондент “Ъ”. Билеты на входе проверяют полицейские. Исключение сделано для сопровождающих пенсионеров или людей с ограниченными возможностями. Через несколько часов во Внуково должен приземлиться самолет из Берлина, на котором в Россию, как ожидается, вернется политик Алексей Навальный.

В международной зоне прилета аэропорта поставили ширмы. Из-за них не видно, кто выходит из зеленой зоны. Перед ограждениями уже собралось около 100–150 человек. В центре огороженной зоны стоят трое сотрудников полиции. Помимо установленных заграждений в зоне прилета также закрыли единственный эскалатор.

Также у здания аэропорта дежурят автозаки и автомобили с надписью «Разминирование». Из-за проверки билетов у входа в аэропорт образовалась очередь. В самом здании аэропорта полицейских пока немного.

Самолет авиакомпании «Победа» должен вылететь из Берлина в Москву в 16:45 мск. Сейчас регистрация на рейс уже закончилась. По информации немецкого издания Bild, Алексей Навальный и его жена Юлия регистрировались на рейс не сами, их документы в специальном черном ящике принесли на стойку регистрации сотрудники федеральной полиции Германии. По информации DW, политика подвезут сразу к самолету, он не будет заходить в здание аэропорта. Посадка на рейс в Москву уже началась. В Москве самолет должен приземлиться в 19:20.

Ранее ФСИН объявила, что «предпримет все действия по задержанию» Алексея Навального в рамках уголовного дела о хищениях у компании «Ив Роше». Неизвестно, собираются ли сотрудники ведомства задержать оппозиционера в аэропорту или позднее. Также его могут задержать представители СКР по делу о махинациях в ФБК. Встречать политика в аэропорту планируют его сторонники. В специально созданной группе в Facebook желание встретить оппозиционера выразили более 2,5 тыс. человек.

О возвращении политика — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».