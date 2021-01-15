Внуково предупредило о запрете массовых мероприятий во время прилета Навального

Аэропорт Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, отказал журналистам в возможности видеосъемки этого события. Ответ пресс-службы Внуково опубликовало в своем Telegram-канале издание Sota Vision. Отказ объяснили эпидемиологическими мерами.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся»,— говорится в сообщении аэропорта. В то же время пресс-служба Внуково заявила, что видео пассажиров рейса из Берлина «будет предоставлено».

В Facebook сторонники Алексея Навального создали группу, в которой предлагают встретить политика в аэропорту. 1,9 тыс. человек ответили, что пойдут, еще 5,3 тыс. отметили, что интересуются мероприятием.

Напомним, 12 января ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Алексей Навальный планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. Во ФСИН заявили, что собираются его задержать. Опрошенные “Ъ” юристы полагают, что у трапа самолета Алексея Навального могут встретить не только сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, но и представители Следственного комитета России.

Подробности — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».