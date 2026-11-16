«То ли кто-то специально саботаж какой-то устраивает, то ли же конкурентов пытаются таким образом устранить. Это даже не в Забайкальске проблема, а она есть на всех погранпереходах. Перевозчики в Калининграде тоже жаловались на электронную очередь — в нее буквально не попасть. Ее только открывают, а уже через минуту там нет всех номерков.Многие перевозчики советуют, чтобы мы обратились в правительство: может быть, все-таки вернут пока формат общей очереди.