Новый год застрял на границе
Кто создал пробки на границе с Китаем и как это отразится на сроках доставки
На границе России с Китаем образовались многокилометровые заторы, доставка грузов теперь растягивается на три недели, рассказали “Ъ FM” перевозчики. Они жалуются на жесткие досмотры и сбои в электронной очереди. На одном из главных погранпереходов в Забайкальске водителям приходится ждать по пять-семь дней.
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Проблема с логистикой на российско-китайской границе возникла не вчера. Бизнес жалуется на простои уже несколько месяцев. В конце октября 2026-го профильная ассоциация грузоперевозчиков даже обратилась в Минтранс с просьбой вмешаться, пишут «Ведомости». Но очередь не рассасывается. Наоборот, грузы застревают по обе стороны границы — и в России, и в Китае, рассказал “Ъ FM” независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский:
«На китайской стороне одна из проблем заключается в том, что пограничники КНР ввели искусственный интеллект, чтобы упростить процесс обработки документов. Но в итоге из-за этого там возникают периодически сбои. С российской стороны есть проблемы с электронной очередью. Многие места выкупают перевозчики, а экспедиторы используют различные боты, которые за доли секунды умудряются пройти все процедуры и получить слоты.
80-85% всех грузов, которые идут автотранспортом из Китая в Россию, осуществляются путем перецепки. Если мы говорим про стандартный FTL, то грузовик, как правило, приезжает в срок до 30 дней. Нижний порог — где-то 22-23 дня. Довольно сложно до Нового года как-то повлиять на события».
В Минтрансе уже начали обсуждать пересмотр правил бронирования, узнали «Ведомости». Там пообещали, что профильные службы примут меры против ботов. Однако это не решит всех проблем с погранпереходом, считает гендиректор логистической компании «Холдинг-Финанс Брокер» Татьяна Кулябина:
«Протяженность очереди грузовых автомобилей достигла 20 км, и ожидание пересечения границы в отдельных случаях составляет примерно до семи суток.
Все из-за более тщательных досмотров и увеличения списка санкционных товаров. Китайская сторона ввела жесткую проверку не только на погранпереходах, но и оформления экспортного документооборота и выхода другими местами к границам Китая и России. У меня недавно был случай, когда оборудование, которое мы вывозили для клиента, попало в предпроверку и стояло на погранпункте около месяца. Были определенные финансовые потери».
Места в электронной очереди разбирают за считаные минуты. Но даже те, кто успел записаться, не всегда попадают на погранпункт в назначенное время. Президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорит, что такая проблема не только в Забайкальске:
«То ли кто-то специально саботаж какой-то устраивает, то ли же конкурентов пытаются таким образом устранить. Это даже не в Забайкальске проблема, а она есть на всех погранпереходах. Перевозчики в Калининграде тоже жаловались на электронную очередь — в нее буквально не попасть. Ее только открывают, а уже через минуту там нет всех номерков.Многие перевозчики советуют, чтобы мы обратились в правительство: может быть, все-таки вернут пока формат общей очереди.
Убытки, конечно, очень серьезные. Но все зависит от того, какое количество времени груз останется на простое. Если колеса не двигаются, то и перевозчик деньги не получает».
В логистической компании «Траско» подсчитали, что один день простоя фуры у границы с КНР обходится в 25-30 тыс. руб. А вот насколько такие задержки увеличат срок доставки товаров с маркетплейсов, неизвестно. “Ъ FM” отправил запрос в Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».