Страны ЕС представили план по созданию центра для мигрантов в Руанде
Пять стран ЕС представили проект создания в Руанде первого центра для мигрантов, высылаемых из Европы. Об этом сообщает Le Figaro по результатам прошедшей в Вене пресс-конференции. Планируется, что он будет открыт в 2027 году. Проект представили федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Инициатива, предложенная Германией, Данией, Австрией, Грецией и Нидерландами, направлена на облегчение возвращения лиц, чьи прошения о предоставлении убежища были отклонены или кто не имеет права находиться на территории ЕС. Отмечается, что в рамках пилотного проекта будет организовано пребывание около 100 человек, по 20 человек от каждой страны. Подчеркивается, что схема будет применяться только к тем, кто исчерпал все законные возможности остаться в ЕС.
Проект уже вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций, указывающих на задокументированные случаи нарушений прав человека в Руанде.