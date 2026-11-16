Страны ЕС представили план по созданию центра для мигрантов в Руанде

Инициатива, предложенная Германией, Данией, Австрией, Грецией и Нидерландами, направлена на облегчение возвращения лиц, чьи прошения о предоставлении убежища были отклонены или кто не имеет права находиться на территории ЕС. Отмечается, что в рамках пилотного проекта будет организовано пребывание около 100 человек, по 20 человек от каждой страны. Подчеркивается, что схема будет применяться только к тем, кто исчерпал все законные возможности остаться в ЕС.