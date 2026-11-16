Трамп допустил обсуждение «китайского шпионажа» против Nvidia с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 19 ноября выдвинутые американской разведкой подозрения о китайском шпионаже в отношении американской компании Nvidia.
Во время общения у журналистами перед вылетом на саммит АСЕАН в Маниле господин Трампа спросили, не планирует ли он обсудить с Си Цзиньпином шпионаж в отношении Nvidia. «Да, я могу обсудить эту тему, да», — ответил президент США.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 17 и 18 ноября в международном центре Цяньхай в китайском Шэньчжэне.
6 ноября Financial Times и New York Times сообщили, что разведка США считает Элис Хуанг, любовницу американского предпринимателя Дженсен Хуанга, китайской шпионкой. Официально эта информация до сих пор не подтверждена. Между тем 12 ноября Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, признав внебрачную связь с Элис.