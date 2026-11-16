Трамп допустил обсуждение «китайского шпионажа» против Nvidia с Си Цзиньпином

6 ноября Financial Times и New York Times сообщили, что разведка США считает Элис Хуанг, любовницу американского предпринимателя Дженсен Хуанга, китайской шпионкой. Официально эта информация до сих пор не подтверждена. Между тем 12 ноября Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, признав внебрачную связь с Элис.