Перед прилетом Навального в аэропорту Внуково заметили автозак

В аэропорту Внуково, куда, как ожидается, сегодня из Германии прилетит российский оппозиционер Алексей Навальный, замечен автозак, сообщает Telegram-канал «Avtozak Live». В Санкт-Петербурге уже задержали ряд журналистов и активистов, планировавших встретить политика в Москве, сообщили Meduza и «Медиазона».

Самолет «Победы», на котором, как ожидается, полетит Алексей Навальный, вылетит из берлинского аэропорта в 16:45, в 19:20 он должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. Как сообщает из Берлина корреспондент “Ъ”, господин Навальный еще не прибыл в аэропорт. Самолет, которым в Москву должен полететь политик, уже вылетел в Берлин.

Ранее петербургское издание «Фонтанка» писало, что в связи с возвращением господина Навального силовые структуры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности.

В Санкт-Петербурге были задержаны направлявшиеся в столицу корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, редакторы Telegram-каналов «Агит Россия» и «Объектив реалий» Павел Иванкин и Андрей Макашов, глава петербургского штаба Алексея Навального Ирина Фатьянова и активисты Илья Гантварг, Алексей Барич и Александр Край. Кроме того, правоохранители забрали на экспертизу машину координатора «Открытой России» в Ленинградской области Дмитрия Скурихина, также собиравшегося встречать господина Навального.

Некоторые из задержанных уже освобождены. Сотрудники правоохранительных органов объясняли задержания не связанными с приездом господина Навального причинами.

Напомним, сторонники Алексея Навального создали в Facebook группу на тему встречи политика по прилете. Администрация аэропорта Внуково уже предупредила о запрете там массовых мероприятий. По прибытии господина Навального могут задержать сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета России (СКР).

Подробнее — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».