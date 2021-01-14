ФСИН собирается задержать Навального

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве подтвердило, что оппозиционер Алексей Навальный объявлен в розыск. После установления местонахождения политика его могут задержать до решения суда о замене условного срока на реальный, сообщило пресс-бюро столичного управления ФСИН. Суд рассмотрит ходатайство ФСИН 29 января.

«В связи с тем что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А. А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29.12.2020 г. осужденный Навальный А. А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А. А.»,— сообщила ФСИН.

В сообщении сказано, что с учетом «фактов злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан» ФСИН обязана предпринять все действия по задержанию господина Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

12 января ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Алексей Навальный собирается вернуться из Германии в Россию 17 января.

Ранее сегодня, 14 января, господин Навальный сообщил, что СКР отказался проверять причастность ФСБ к его предполагаемому отравлению «Новичком». Запрос был подан после публикации расследования ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel. В ответе СКР говорится, что «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится».

О том, что ждет политика после возвращения в Россию,— в материале “Ъ” «Алексей Навальный заходит на посадку».