Объявлены номинанты Grammy-2027
Объявлены номинанты на музыкальную премию Grammy-2027. Их полный список опубликовала пресс-служба конкурса на сайте. 69-я церемония Grammy состоится 7 февраля в Лос-Анджелесе.
Награды будут вручаться в 100 категориях, среди них — «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Продюсер года», «Автор песен года» и другие. Больше всего номинаций получила британская певица Raye (11), на втором месте — испанская исполнительница Rosalia (9). Впервые на Grammy номинирована нью-йоркская инди-рок-группа Geese. Она упоминается сразу в пяти номинациях.
Премию за «Альбом года» могут получить:
«Lost Weekend», Фиби Бриджерс;
«The Art of Loving», Оливия Дин;
«Dandelion», Элла Лэнгли;
«The Romantic», Бруно Марс;
«This Music May Contain Hope», Raye;
«You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», Оливия Родриго;
«Lux (Complete Works)», Rosalia;
«The Life of a Showgirl», Тейлор Свифт.
В номинации «Запись года» представлены «Man I Need» (Оливия Дин), «Choosin' Texas» (Элла Лэнгли), «I Just Might» (Бруно Марс), «Where is My Husband!», (Raye), «The Cure» (Оливия Родриго), «Berghain» (Rosalia, Бьорк и Ив Тюмор), «The Fate of Ophelia» (Тейлор Свифт), «Dracula» (Tame Impala).
За звание «Лучшего нового исполнителя» будут бороться Angine de Poitrine, Geese, Элла Лэнгли, Slayyyter, Сиенна Спиро, Don Toliver, Рэми Вулф иThe Womack Sisters.
Премию за «Песню года» могут получить «Berghain» (Rosalia, Бьорк и Ив Тюмор), «Choosin' Texas» (Элла Лэнгли, Люк Дик, Миранда Ламберт, Джойбет Тейлор), «The Cure» (Дэниел Нигро, Оливия Родриго) и «hate that i made you love me» (Ариана Гранде, Макс Мартин, ILYA).
На 68-й церемонии Grammy больше всех номинаций получил рэпер Кендрик Ламар. Bad Bunny победил в категории «Альбом года» с «Debi Tirar Mas Fotos». Награды «Лучший новый исполнитель» была удостоена Оливия Дин. «Песня года» — «Wildflower», Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл.