Объявлены номинанты Grammy-2027

Награды будут вручаться в 100 категориях, среди них — «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Продюсер года», «Автор песен года» и другие. Больше всего номинаций получила британская певица Raye (11), на втором месте — испанская исполнительница Rosalia (9). Впервые на Grammy номинирована нью-йоркская инди-рок-группа Geese. Она упоминается сразу в пяти номинациях.