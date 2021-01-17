Bild: Навальных зарегистрировали на рейс в Москву сотрудники полиции

Российский политик Алексей Навальный и его жена Юлия зарегистрировались на рейс из берлинского аэропорта, который доставит их на родину, сообщает Bild. Издание отмечает, что они регистрировались не сами. Их документы к стойке регистрации принесли три сотрудника федеральной полиции. Паспорта были в специальном ящике. При этом DW со ссылкой на уголовную полицию Германии уточняет, что Навальных подвезут сразу к самолету.

В 16:45, как ожидается, политик вылетит самолетом «Победы» в Москву, в 19:20 он должен приземлиться в аэропорту Внуково.

Ранее СМИ сообщали, что в связи с возвращением господина Навального силовые структуры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах приведены в состояние повышенной готовности, несколько человек, которые планировали встретить политика в Москве, были задержаны.

Во Внуково предупредили о запрете массовых мероприятий во время его прилета. В Facebook сторонники Алексея Навального создали группу, в которой предлагают встретить политика в аэропорту.

Напомним, 12 января ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок лишения свободы на реальный. Он осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании. Во ФСИН заявили, что собираются задержать господина Навального.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».