Импичмент Дональда Трампа, возвращение школьников за парты, вакцинация для всех Чем запомнилась неделя 11—16 января: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Сергей Собянин своим указом отменил режим дистанционного обучения для школьников в Москве с 18 января.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию всех россиян от коронавируса со следующей недели.

Палата представителей объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Ожидается рассмотрение вопроса Сенатом.

В Италии начался судебный процесс против Ндрангеты — одной из наиболее влиятельных преступных группировок в мире.

В Норильске задержали диспетчера по делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека.

Цифры недели

На 50–70% выросла стоимость поездок на такси в России у крупнейших онлайн-агрегаторов к концу 2020 года в сравнении с концом весны.

Правительство России распорядилось о сокращении штатной численности центральных аппаратов и территориальных подразделений министерств на 32 тыс. единиц.

По итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось на 72,6%, тогда как компаний — упало на 19,9%.

На 2–5% увеличились цены на автомобили в России с начала 2021 года.

База данных 1,3 млн российских владельцев автомобилей Hyundai была выставлена на продажу на теневых форумах.

По подсчетам ФНС, у россиян более 700 тыс. счетов за рубежом на 13 трлн руб.

На рекордные 2,3% упало энергопотребление в России в 2020 году.

25 млн новых пользователей зарегистрировались в мессенджере Telegram, заявил Павел Дуров 12 января, представляя данные за трое последних суток.

В 2020 году российские пользователи провели в мобильных приложениях 94 млрд часов, что на 40% больше результатов 2019 года.

1-е место среди 416 городов мира заняла московская агломерация по уровню пробок в рейтинге компании TomTom.

Инициативы недели

Российские власти объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу, позволяющего военным 33 стран осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга.

В Госдуму внесен законопроект о госзащите всех сотрудников МВД, Росгвардии, СВР и Минобороны.

Центральный научно-исследовательский институт связи предлагает за счет госбюджета создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM).

Правительство РФ запустит цифровую платформу для жалоб бизнеса на контролеров.

Минприроды разрабатывает проект создания в России сети типовых приютов для безнадзорных животных.

В Госдуму внесли законопроект, по которому иностранцы, которые обзавелись в России «близкими родственниками», смогут избежать выдворения из страны.

Более 100 общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо о проблемах жертв советских репрессий, в том числе по вопросу обеспечения социальным жильем.

В России может быть создана рабочая группа для координации проверок нелегальных мебельных кластеров.

Отставки и назначения

Мэр Якутска Сардана Авксентьева ушла в отставку.

Новым президентом Киргизии был избран Садыр Жапаров.

На пост главы ЦРУ выдвинут бывший американский посол в России Уильям Бёрнс, возглавляющий Фонд Карнеги.

Основатель и глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики.

Госхолдинг «Россети» возглавит Андрей Рюмин.

Дмитрий Осипов из «Уралкалия» возглавил корпорацию «ВСМПО-Ависма».

Президентом ФК «Динамо» стал бывший исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров.

Новым гендиректором французского Auchan в России назначен Иван Мартинович.

Цитаты недели

«Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия» (официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о блокировке аккаунтов президента США Дональда Трампа в соцсетях).

«Мы видим, что пока в мире не удается задушить эту болезнь» (президент России Владимир Путин о ситуации с распространением коронавируса).