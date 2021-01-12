Бездомным животным дадут государственную крышу

Минприроды разрабатывает проект создания в России сети приютов для безнадзорных животных, предусматривающий софинансирование их строительства из федерального бюджета. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Варианты типовых учреждений стоимостью от 10 млн до 25 млн руб., как выяснил “Ъ”, представлены Агентством стратегических инициатив. Природоохранное ведомство заверяет: регионы будут обеспечены «оптимальным количеством приютов», притом что сейчас более чем в десятке субъектов нет ни одного такого заведения.

«Минприроды России разрабатывает федеральный проект "Создание сети приютов для животных", которым предусматривается развитие на территории РФ сети приютов для животных по типовому проекту посредством софинансирования их строительства из федерального бюджета,— говорится в письме ведомства главе думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову (копия есть у “Ъ”).— По результатам реализации проекта планируется обеспечить субъекты РФ оптимальным количеством приютов для животных». Поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи минувшим летом с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных. Раньше, пояснил “Ъ” депутат, на строительство приютов никогда деньги из федерального бюджета не выделялись — такие полномочия были у региональных властей, которые могли их передать муниципалитетам.

«В регионах проблема с безнадзорными животными стоит остро — они в стаи сбиваются, людей кусают,— говорит господин Бурматов.— Губернаторы и мэры говорят, что готовы строить приюты, но из-за пандемии дыры в бюджетах стали еще больше, поддержка была бы очень кстати». Напомним, закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в декабре 2018 года, с начала 2020 года вступили в силу нормы, что единственное основание для эвтаназии — неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Отметим, ранее в законодательстве большинства субъектов РФ не содержалось запрета на умерщвление таких особей, что вызывало возмущение зоозащитников. После принятия упомянутого закона единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск), подразумевающая содержание животных в приютах. Власти должны не умерщвлять животных, даже представляющих опасность для людей, а помещать в приют и содержать до их естественной смерти. Закон призван воспитывать «у населения нравственное и гуманное отношение к животным» и выработать отношение к ним «как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания».

По оценкам профильного комитета Госдумы, в России создана лишь треть необходимого количества мест в приютах. В более чем десятке регионов нет ни одного приюта для животных, говорит Владимир Бурматов. «Нельзя за бюджетные деньги построить по проекту, который не утвердил Минстрой, поэтому я предложил это же правило распространить на приюты,— говорит депутат.— В регионах по 50–60 млн руб. тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам». По его словам, часть средств на создание заведений должен направлять регион, а средства федбюджета в рамках проекта будут «в помощь».

В письме говорится, что создание сети заведений для бездомных животных обсуждалось Минприроды с Агентством стратегических инициатив и Минстроем РФ. Как пояснили “Ъ” в АСИ, природоохранному ведомству представлены два проекта типовых приютов. Один включает центр стерилизации с ветклиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом. Второй представляет центр гуманного обращения с животными, целью которого является поиск нового дома для кошек и собак. По «экспертным оценкам», заявили “Ъ” в пресс-службе АСИ, стоимость реализации составит от 10 млн до 25 млн руб. Там добавили, что лишь передали проекты Минприроды, которое будет самостоятельно принимать решение.

В Минприроды “Ъ” заявили, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета будет определен после рассмотрения заявок субъектов. «Потребность субъектов РФ в приютах может быть определена после подсчета численности животных без владельцев, обитающих на территории регионов, в соответствии с методическими указаниями, которые планируются к разработке после внесения необходимых изменений в законодательство об ответственном обращении с животными»,— добавили там.

Оценить потребность регионов в приютах практически невозможно, поскольку учет безнадзорных животных вести сложно, говорит сотрудник благотворительного фонда «Рэй» Лидия Кондрашова, которая поддерживает инициативу. Руководителя калужского приюта «Верные друзья» Елену Прохорову идея «скорее пугает, чем радует»: «Рекомендации разрабатывают чиновники, которые не имеют отношения к приютам. Нужно консультироваться с теми, кто имеет опыт работы в этой сфере». Госпожа Прохорова приводит в пример ход реализации программы ОСВВ: «Убивать животных запретили, но никто не контролирует, что происходит с ними после отлова — в итоге мы видим собак с бирками, а они не стерилизованные, оказывается. Или после стерилизации валяются с выпавшими кишками. И никого это из чиновников не интересует — формально сделал и отчитался».

Анна Васильева