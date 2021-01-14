Столица высшей пробки

Московская агломерация заняла первое место среди 416 городов мира по уровню пробок в ежегодном рейтинге компании TomTom. Ранее в этом исследовании Москва и область не поднимались выше пятого-шестого места. Столичные власти обрадовались рейтингу: много транспорта на улицах — признак того, что Москва «восстановилась» после пандемии, в то время как в остальных городах еще действуют ограничения. Эксперты называют заявления мэрии «преждевременными» и обращают внимание, что городские власти пока использовали не все ресурсы для ликвидации пробок и управления движением на фоне распространения коронавируса.

Голландская телекоммуникационная компания TomTom представила ежегодный рейтинг Traffic Index по измерению уровня загруженности дорог и улиц городов. По итогам 2020 года московская агломерация (Москва и Подмосковье) заняла первое место среди 416 городов 57 стран мира. В прежних исследованиях, в 2017–2019 годах, российская столица выше пятого-шестого места не поднималась. В топ-5 с Москвой соседствуют Мумбай, Богота, Манила и Стамбул.

Среднегодовой уровень загрузки дорог Московского региона TomTom оценила в 54% (наименьший был в апреле — 8%, наибольший в декабре — 74%).

Этот показатель означает, насколько дольше были поездки во время пробок по сравнению с пустым городом. Данные берутся из навигационных устройств, установленных в панелях автомобилей или смартфонах, в сборе сведений участвуют более 600 млн водителей по всему миру. В 2020 году самые большие пробки в Москве, говорят в TomTom, были 25 декабря (в тот день был сильный снегопад, «Яндекс» оценивал заторы в девять баллов). Для сравнения: в 2019 году наибольшие заторы были 7 марта (последний рабочий день накануне 8 марта), в 2018 году — 24 декабря, в 2017 году — 25 января.

В столичном дептрансе трактуют исследование в свою пользу: первая строчка рейтинга означает, что Москва «восстановилась быстрее, чем другие мировые столицы» (речь идет о восстановлении после пандемии, когда вводились ограничения).

За год, по данным ЦОДД, машин на дорогах города стало больше на 4% (плюс 155 тыс. новых автомобилей), при этом пробок стало меньше (в 2019 году загрузка Москвы оценивалась TomTom на 5% больше).

«Уровень транспортных потоков в московской агломерации восстановился быстро ввиду того, что Москва, как административный, финансовый центр страны, должна была поддерживать свою жизнедеятельность и производственную активность»,— пояснил вице-президент TomTom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер. «Москва — лидер по пробкам, и на этот раз это хорошо,— добавляет глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Но сравнивая в абсолютных цифрах скорость движения в городах в локдауне, где пробок, разумеется, нет, и в городах, живущих обычной жизнью, мы получаем яркий, но несправедливый результат». В «Яндексе» исследование TomTom не комментируют.

Говорить о «восстановлении» преждевременно, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он приводит в пример данные Минэнерго, опубликованные 11 января,— уровень потребления бензина в 2020 году сократился на 5,6%.

«Примерно на столько же, по версии TomTom, уменьшились и пробки в Москве,— обращает внимание он.— Потребление топлива напрямую характеризирует экономическую активность и использование транспорта. Столица по этому показателю "упала" так же, как и вся страна, и пока не восстановилась».

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту Александр Васильев приводит пример Берлина, где во время пандемии часть полос для автомобилей отдали велосипедистам, чтобы уменьшить загруженность в общественном транспорте. «То есть город быстро адаптировался к новым условиям. В Москве, к сожалению, мы не увидели такой адаптации»,— говорит он. У столичных властей, считает депутат, есть ресурс, чтобы улучшить регулирование движения: «Например, предновогодние пробки во многом сложились потому, что люди хотели избежать лишних контактов в метро, выбирая машины или каршеринг. Дептранс мог ввести бесплатный проезд в подземке, простимулировать людей пользоваться другими видами транспорта, подумать над какими-то другими мерами. Тонкая настройка транспортной политики может сильно повлиять на загруженность города».

Из российских городов помимо Москвы в рейтинг TomTom попали Новосибирск (9-е место, уровень загруженности — 45%), Санкт-Петербург (12-е место, 44%), Самара (20-е место, 41%), Екатеринбург (28-е место, 36%), Ростов-на-Дону (37-е место, 34%), Челябинск (46-е место, 31%), Омск (50-е место, 31%), Нижний Новгород (56-е место, 30%), Казань (64-е место, 29%) и Томск (70-е место, 28%). Города с наименьшими пробками — американские Гринсборо (7%) и Акрон (8%), а также испанский Кадис (8%).

Иван Буранов