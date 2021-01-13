Мессенджер протеста

Последняя неделя выдалась удачной для Telegram. Мессенджер получил мощный приток аудитории за счет двух историй: обновления политики конфиденциальности WhatsApp (он фактически обязал пользователей делиться данными с Facebook, которому принадлежит) и блокировки Parler, который облюбовали сторонники президента США Дональда Трампа.

Недовольные этими событиями и переместились в мессенджер Павла Дурова. По данным Sensor Tower, с 6 по 10 января Telegram скачали 9 млн раз, что втрое больше результатов предыдущей недели. Только в США за эти же дни его установили 545 тыс. раз. Сам Павел Дуров 12 января отчитался о 25 млн новых пользователей за последние трое суток. Вечером того же дня власти Турции официально объявили, что в Telegram зарегистрировался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ситуация с WhatsApp ярко продемонстрировала все более распространенный на рынке мессенджеров метод ситуативного маркетинга. Telegram, как и еще один конкурент WhatsApp — Viber, тут же поспешил обвинить соперника по рынку в неуважении к пользователю, не забыв напомнить о своих преимуществах.

Но если приток аудитории из WhatsApp не несет для Telegram явных рисков, то переезд сторонников Дональда Трампа может нивелировать все плюсы ситуации. Как известно, крупнейшие технологические гиганты фактически объявили им войну: те же Apple и Google убрали из своих магазинов Parler, а, например, Amazon отключила его сайт от хостинга.

Теперь Apple и Google, которые Павел Дуров постоянно критикует из-за монополии и высоких комиссий, получат формальный повод убрать из магазинов приложений и набивший оскомину Telegram, что уже призывают сделать многие американские пользователи за разжигание там насилия сторонниками Дональда Трампа.

Подобные призывы появляются не впервые: на протяжении нескольких лет западные чиновники и медиа указывали на распространение террористов в Telegram, но тот давно начал отчитываться о борьбе с терроризмом на платформе.

Из последних комментариев самого Павла Дурова понятно, что на этот раз он не исключает сценарий блокировки. Отвечая на вопросы пользователей в Telegram, он рекомендовал им переходить на Android, так как там есть возможность устанавливать приложения в обход магазинов, и рассказал о разработке веб-приложения для браузера Safari.

Telegram теперь придется выбирать между принципами свободы слова для всех и сохранением доступности. Если мессенджер начнет отчитываться о «чистке» пользователей, это станет сигналом о готовности играть по правилам Apple и Google, против чего господин Дуров всегда выступал, по крайней мере на словах.