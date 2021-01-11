«Секретное оружие США»

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ): на этот пост он намерен назначить бывшего посла США в России и заместителя госсекретаря Уильяма Бёрнса, ныне возглавляющего Фонд Карнеги. В случае его утверждения господин Бёрнс станет первым карьерным дипломатом, назначенным шефом американской разведки. Собеседники “Ъ” в госструктурах России ранее надеялись, что он возглавит Госдепартамент США.

О том, что Джо Байден выдвинет Уильяма Бёрнса на должность директора ЦРУ, сообщается на сайте избранного президента США. В сообщении сказано, что Уильям Бёрнс обладает «многолетним опытом работы на переднем крае американской дипломатии», «глубоко понимает угрозы, с которыми сталкиваются США» и «неустанно привержен делу защиты американского народа».

«Он станет первым карьерным дипломатом на посту директора ЦРУ,— уточняется на сайте.— Уильям Бёрнс — госслужащий, проверенный во время кризисов. Его карьера была посвящена тому, чтобы жизнь американцев оставалась безопасной».

Проработав на дипслужбе 33 года, Уильям Бёрнс имеет большой опыт и на российском направлении. В 2005–2008 годах он был послом США в РФ, а при Бараке Обаме поднялся до поста первого заместителя госсекретаря — политической должности, на которую крайне редко назначают профессиональных дипломатов.

По словам директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, многие в США и за их пределами называют Уильяма Бёрнса наиболее выдающимся дипломатом своего поколения.

В беседе с “Ъ” Дмитрий Тренин отметил, что Уильям Бёрнс — «человек лично близкий Байдену».

«Это означает большую увязку действий "конторы" с внешней политикой США и плотный контроль за разведкой со стороны президента. Для России это — фактор предсказуемости»,— пояснил он. По словам Дмитрия Тренина, «Бёрнс — один из самых тонких знатоков международных отношений и практиков внешней политики США». «Он вдумчив, уравновешен, умудрен опытом. Бёрнс — человек ценностей, но не идеолог. Для России важно, что он был дипломатом в Москве в 90-х и послом в 00-х, знает русский язык,— подчеркнул эксперт.— Критически относясь к внешней и внутренней политике Путина, Бёрнс выступает за стабильные отношения с Россией. Он продолжал интересоваться Россией и после завершения посольской миссии в Москве в 2008 году и хорошо ориентируется в вопросах российской политики. Кредо Бёрнса: выводы должны всегда опираться на всю совокупность известных и значимых фактов».

Государственный секретарь США Кондолиза Райс (слева), чрезвычайный и полномочный посол США в России Уильям Бернс (второй слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров (второй справа) и первый заместитель председателя Правительства России Дмитрий Медведев (справа) во время встречи в Кремле в марте 2008 года Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американское издание The Atlantic назвало его «секретным дипломатическим оружием» США. На завершающем этапе своей дипломатической карьеры Уильям Бёрнс был назначен главным переговорщиком со стороны США на секретных переговорах с Тегераном по иранской ядерной программе, заложивших основу подписания Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году.

В своей недавно опубликованной (в том числе и на русском языке) книге «Невидимая сила.

Как работает американская дипломатия» Уильям Бёрнс критикует многие действия российских властей, но в то же время подвергает сомнению целесообразность некоторых решений американской стороны, включая, например, планы интеграции Украины и Грузии в НАТО.

По его словам, вообразить темпы, с которыми развивались события в России после окончания холодной войны, было особенно трудно. «Пределы американо-российского партнерства и взаимодействия стали очевидны уже во времена Ельцина, но мы по-прежнему полагали, что у Москвы практически нет другой альтернативы, кроме принятия, пускай и с неохотой, предлагаемой ей второстепенной роли в Европе,— пишет он в своих мемуарах.— Расширение НАТО происходило на автопилоте и рассматривалось как данность американской политики еще долго после того, как пришло время пересмотреть его фундаментальные принципы».

По словам господина Бёрнса, обязательства, первоначально отражавшие интересы блока, «превратились в пустой звук», «двери НАТО были взломаны и открыты для Грузии и Украины». «Путин счел это пересечением последней ярко-красной линии, как, впрочем, это сделал бы любой другой возможный российский лидер,— считает Уильям Бёрнс.— Режим Путина, годами питавшийся высокими ценами на энергоносители и, на первом этапе, чувством уязвленной национальной гордости, резко качнулся назад».

Впрочем, экс-дипломат отмечает, что не мог предположить, что власти РФ будут столь активно «сводить счеты с США вплоть до систематических попыток повлиять на американские президентские выборы 2016 года».

Как ранее сообщал “Ъ”, в госструктурах РФ ранее высказывали надежду, что Уильям Бёрнс станет госсекретарем. Однако в итоге на эту должность был выдвинут давний соратник Джо Байдена Энтони Блинкен.

На сайте Джо Байдена сказано, что «американский народ сможет спать спокойно, зная, что Уильям Бёрнс будет следующим директором ЦРУ». При этом в качестве первой угрозы из тех, с которыми ему придется разбираться, названы «кибератаки, исходящие из Москвы».

Елена Черненко