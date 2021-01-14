Захарова сравнила блокировку Трампа в соцсетях с «ядерным взрывом в киберсреде»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях. «Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия,— написала она на своей странице в Facebook.— Нанесен удар по декларируемым западным сообществом демократическим ценностям; одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты "даркнета", так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция».

Напомним, доступа к своим аккаунтам Дональда Трампа на фоне протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия лишили Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat и ряд других платформ. TikTok и фотохостинг Pinterest ограничили использование хештегов в поддержку действующего главы государства. Свои действия ИТ-компании обосновали тем, что уходящий президент, отказываясь признавать поражение на выборах, подстрекает своих сторонников к противоправным действиям.

В мире по-разному отреагировали на блокировку Дональда Трампа в соцсетях, . Целый ряд глав государств, в том числе европейских, сочли это цензурой.

Пост же Марии Захаровой был ответом на видеообращение официального русскоязычного представителя Госдепартамента США, замдиректора медиахаба американского внешнеполитического ведомства в Брюсселе Андреа Калан от 13 января, в котором говорилось, что «США обеспокоены репрессиями в России в отношении независимых СМИ и чувствуют тревогу в связи с недавними поправками в закон "Об иностранных агентах"».

14 января Палата представителей США утвердила импичмент господина Трампа. Ему вменяется подстрекательство к восстанию. Резолюцию поддержали все члены палаты от Демократической партии, составляющие ее большинство, и десять представителей Республиканской партии.

О втором импичменте президента США — в материале “Ъ” «До свидания, Дональд».

Елена Черненко