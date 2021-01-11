«ВСМПО-Ависма» сменила гендиректора

Сергей Степанов покидает корпорацию «ВСМПО-Ависма» через полгода после назначения на эту должность. В заявлении компании сказано, что он планирует уделять больше времени семье. Новым руководителем станет Дмитрий Осипов, который до декабря прошлого года возглавлял «Уралкалий». Это очередная кадровая перестановка в компании, которая терпит убытки на фоне кризиса в авиационной индустрии, вызванного коронавирусом.

Сергей Степанов покидает должность гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» — крупнейшего мирового производителя титана. Он был назначен в июле 2020 года, но уходит по личным причинам, так как в его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери, говорится в официальном сообщении корпорации. Новым руководителем «ВСМПО-Ависма» станет Дмитрий Осипов, который с 2013 по 2020 год возглавлял одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия «Уралкалий».

Обе компании расположены в Пермском крае. Кроме того, «Уралкалий» поставляет «ВСМПО-Ависма» сырье в виде карналлитового концентрата.

Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Профессиональные навыки и многолетний опыт Дмитрия Осипова помогут в решении основных задач корпорации: найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров»,— заявили в корпорации.

Кадровая чехарда в «ВСМПО-Ависма» началась в 2020 году. В мае 2020 года неожиданно ушел в отставку многолетний руководитель компании Михаил Воеводин, который накануне продлил свой контракт на три года. Тогда отставка объяснялась желанием господина Воеводина сосредоточиться на личных проектах, однако впоследствии выяснилось, что причины в другом. В августе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя, а в сентябре корпорация подала на него иск на 4 млрд руб.

В иске «ВСМПО-Ависма» указала, что господин Воеводин, занимавший должность генерального директора с 2009 по 2020 год, продавал продукцию корпорации по заниженной стоимости, а также организовал схему, направленную на перераспределение ее доходов в пользу компаний группы Interlink. Ущерб изначально оценивался в 4 млрд руб., но впоследствии снизился сначала до 1,95 млрд руб., а затем до 1,7 млрд руб. Стороны в декабре заключили мировое соглашение.

После Михаила Воеводина ненадолго корпорацию возглавил Максим Кузюк. В июне на встрече с коллективом он сделал заявление о возможной приостановке деятельности компании. Эти слова были вынуждены опровергать акционеры корпорации (Михаил Шелков владеет более 65% ее акций, у «Ростеха» — 25% плюс 1 акция).

Кризис в авиации, связанный с пандемией коронавируса, ударил по спросу на новые самолеты и, соответственно, по компании, являющейся основным поставщиком титана для мировой авиакосмической промышленности.

«ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 35% всех потребностей в титане Boeing, 65% спроса Airbus и 100% Embraer. В результате корпорация была вынуждена сократить производственный план. В январе—сентябре 2020 года компания получила чистый убыток по РСБУ в размере 346,92 млн руб. против 16,86 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Евгений Зайнуллин