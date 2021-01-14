ФНС: у россиян более 700 тыс. счетов за рубежом на 13 трлн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) владеет данными о более 700 тыс. финансовых счетов россиян за рубежом на общую сумму около 13 трлн руб., заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач. Он уточнил, что данные о счетах получены в рамках международного обмена финансовой информацией и из отчетов самих налогоплательщиков.

«На сегодняшний день мы уже видим, такая база у нас устойчивая, что россияне располагают в целом по миру, в том периметре, который покрыт автоматическим обменом (системой автоматического обмена финансовой информацией.— “Ъ”), где-то более чем 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юридических и физических лиц. Остатки на этих счетах в рублевом эквиваленте где-то уже превышают 13 трлн руб.»,— сказал господин Вольвач на Гайдаровском форуме.

С этого года ФНС расширила перечень необходимых для отчета о зарубежных активах данных. Теперь нужно предоставлять информацию не только о движении средств, но и о движении других финансовых активов.