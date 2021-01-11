У машин отъехали цены

Цены на автомобили в России за неполные две недели с начала года выросли уже на 2–5%. И это не предел, многие автоконцерны продолжают продавать машины в убыток, все еще не полностью отразив в ценах девальвацию рубля. За машинами по старой стоимости, в отличие от прошлых лет, придется погоняться, их хватит лишь до конца января. На скидки рассчитывать также не стоит, как и на большой выбор моделей: дефицит складов покроют лишь к концу квартала.

Автомобили, выпущенные в 2021 году, прибавили в цене минимум 2–3% с начала года, следует из проведенного “Ъ” опроса дилеров. Так, на 2% в среднем выросли цены на машины Volkswagen на фоне смены модельного года, говорит Андрей Каменский из «Авилона». Корейский Hyundai прибавил в цене от 15 тыс. до 50 тыс. руб. в зависимости от модели после «сдерживания стоимости в прошлом году», а премиальный Audi — на 2,2% в связи с укреплением курса евро в среднесрочной перспективе. Стоимость Mercedes увеличилась в среднем на 4–5%, добавляет он. Volvo прибавил в цене 100 тыс. руб. на базовые комплектации, а опции подорожали на 5%, причина — плавная корректировка цен на курсовую разницу.

Светлана Гамзатова из Fresh Auto оценивает рост ценников во всех сегментах примерно в 2–3%. Она видит риски дальнейшего повышения, в том числе на фоне возможного роста утильсбора, «тогда новые автомобили прибавят в цене до 5%». Некоторые автопроизводители объявили об обновлении прайсов еще в декабре 2020 года, подчеркивает она, весь модельный ряд BMW подорожал в России с 1 января на 4,5% (по данным «Автостата», 22 из 28 моделей — на 1,8–13,9%, или 120–990 тыс. руб.).

Представители экономкласса, такие как модели Lada, прибавят в стоимости около 2%: цена на Granta и Vesta вырастет на 2,5% (11 тыс. руб.) и 3,8% (23 тыс. руб.) соответственно, XRAY станет дороже на 0,8% (5 тыс. руб.), Lada 4x4 — на 2,9% (15 тыс. руб.), Vesta Sport — на 1,5% (15 тыс. руб.), уточняет дилер.

Представители автоконцернов в основном не ответили на вопросы “Ъ” о динамике цен, но факт корректировки на фоне инфляции с 1 января на весь модельный ряд признают в Suzuki. Гендиректор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси ожидает объем рынка примерно на уровне 2020 года. «Доходы населения не растут, при этом люди стали более здраво подходить к покупкам»,— говорит он. По бренду до сих пор сохраняется дисбаланс спроса и предложения по большинству моделей, восстановление нормального уровня складских запасов ожидается к концу первого квартала.

«Ни один из известных мне дистрибуторов брендов не планирует наводнить рынок машинами до середины марта»,— отмечает Роман Слуцкий, гендиректор сети дилерских центров в Северо-Западном регионе «Аларм-Моторс». «Сохраняющийся дефицит автомобилей продолжит играть заметную роль в отрасли и влиять на продажи», ситуация с поставками начнет меняться в конце первого квартала, соглашается Андрей Каменский. Роман Слуцкий добавляет, что в Петербурге спрос в среднем ценовом сегменте от 1,5 млн до 2,5 млн руб. можно охарактеризовать как умеренный. Также он говорит о небольшом снижении спроса на бюджетные автомобили, которое продолжается с момента остановки льготного кредитования в ноябре. По итогам января дилер ожидает продаж на уровне прошлого года.

Глава «Автоспеццентра» Денис Петрунин говорит о росте цен на новые поставки на 3–5% в результате адаптации цен к падению курса рубля по отношению к евро и доллару в 2020 году. При этом по большинству моделей массового сегмента все еще есть в наличии автомобили по ценам 2020 года, говорит он.

Глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов также сообщает, что в среднем цены выросли на 3–5% в зависимости от комплектации, и это не последнее повышение, стоимость будет увеличиваться в течение ближайших месяцев. Он говорит, что до сих пор большинство брендов не отыграли в ценах эффект девальвации, поэтому некоторые ближайшие поставки импортных машин тормозятся, «есть понимание, что по реальной цене рынок не примет эти машины, как это уже случилось с одной премиальной маркой после резкого осеннего повышения». Запасы машин по прошлогодним ценам у дилера есть, но, говорит господин Попов, после дефицита склады «усохли», и теперь речь идет об остатках, которых хватит примерно на 15 дней. Спрос на автомобили при этом продолжает оставаться высоким: в январе трафик в салонах на 30% выше декабрьского.

Люди спешат купить машину до очередного ослабления рубля, при этом ажиотаж также поддерживает снижение ставок по кредитам, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting.

Ольга Никитина; Мария Кузнецова, Санкт-Петербург