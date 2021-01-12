Сибирское нездоровье

«Народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева, известная инициативами по сокращению чиновничьих расходов, ушла в отставку из-за проблем со здоровьем. Ее кресло на правах врио может занять единоросс Евгений Григорьев, которого сама госпожа Авксентьева называет преемником. Выборы нового мэра пройдут уже весной. Якутск остается одним из семи российских региональных столиц, где градоначальника все еще избирают жители, и ранее, по данным “Ъ”, власти Якутии хотели отказаться от прямых выборов. Однако сейчас им важнее легитимировать отставку госпожи Авксентьевой, считает эксперт.

«Я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений»,— написала 11 января утром в Instagram мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она заявила, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем, вызванных стрессом и постоянной тревогой за город. По словам мэра, ей предстоит госпитализация и несколько операций. Ранее, 6 января, госпожа Авксентьева сообщала, что у нее случился гипертонический криз. 14 января гордума Якутска должна утвердить ее отставку и назначить исполняющим обязанности градоначальника первого вице-мэра Евгения Григорьева (ЕР).

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Сардана Авксентьева стала мэром в результате прямых выборов в 2018 году. Тогда основным провластным кандидатом на этот пост считался спикер гордумы Александр Саввинов (ЕР), ему оппонировал депутат Ил-Тумэна (Госсобрания Якутии) от партии «Родина» Владимир Федоров. Однако за месяц до голосования господин Федоров присоединился к команде беспартийной Сарданы Авксентьевой, выдвинутой Партией возрождения России. В результате она набрала 40% голосов, а господин Саввинов — 31,7%.

Сразу после вступления в должность госпожа Авксентьева начала политику сокращения административных расходов, за что снискала народную любовь и известность далеко за пределами Якутии.

Среди самых громких инициатив — распродажа дорогостоящего автопарка мэрии, отмена ряда культурных мероприятий с участием столичных артистов и попытка продажи здания городской администрации. Градоначальница высказывалась против задержаний и принудительной госпитализации якутского шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», а летом 2020 года объявила, что голосовала против принятия поправок к Конституции.

Впрочем, в противостояние с региональной властью мэр никогда не вступала. «Когда мне говорят, что Авксентьева — оппозиция, я всегда смеюсь, потому что, когда я был руководителем администрации президента Якутии, она бессменно руководила избирательным штабом "Единой России" в Якутске»,— рассказывал “Ъ” (см. “Ъ” от 26 мая 2020 года) глава республики Айсен Николаев (ЕР). По его словам, госпожа Авксентьева — «адекватный человек», с которым комфортно работать. В конце прошлого года мэр заявила, что является сторонницей ЕР.

После заявления об отставке Сардана Авксентьева призвала жителей города поддержать своего заместителя Евгения Григорьева на предстоящих выборах.

Кандидатуру единоросса одобрил и Айсен Николаев. Председатель гордумы Якутска Альберт Семенов пояснил “Ъ”, что ряд политиков выступают за проведение голосования в сентябре, вместе с выборами в Госдуму, однако городской парламент намерен назначить выборы на весну. По мнению Владимира Федорова, который уже заявил об участии в избирательной кампании, власти не хотят ждать сентября, чтобы не давать независимым кандидатам возможность «собраться с ресурсами и финансами». С ним согласен политолог Ростислав Туровский: «Риски протестного голосования высоки, власть стремится провести выборы как можно быстрее, с низкой явкой и в условиях ограничений периода пандемии».

Якутск остается одним из семи региональных центров, где мэра пока избирают на прямых выборах (также в Улан-Удэ, Абакане, Новосибирске, Томске, Анадыре и Хабаровске). В большинстве региональных столиц кандидаты проходят конкурсную процедуру и избираются депутатами городских парламентов. Однако источник “Ъ” в правительстве Якутии полагает, что если власти республики и задумывались об изменении процедуры, то досрочная отставка Сарданы Авксентьевой создала очевидный риск роста протестных настроений: «Если заодно отменят и прямые выборы, многие подумают, что Авксентьеву вынудили уйти с поста». По его словам, список потенциальных оппонентов не пугает региональную власть: «Выбора там, по сути, нет». «Меня вполне устраивают прямые выборы,— сказал “Ъ” глава Якутии Айсен Николаев в интервью весной 2020 года.— Я сам на всенародных выборах избирался мэром Якутска два срока подряд. Народ должен делать свой выбор сам и потом за него отвечать».

По мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, Кремль не настаивает категорически на полной ликвидации выборов мэров региональных столиц: «Там, где хотят и есть возможность, выборы отменяют. Там, где региональные власти настаивают на их сохранении или случается форс-мажор, пока оставляют. Тем более любого "непонятного" мэра можно "съесть" за пару лет». Так, по его мнению, это может произойти в Томске, где был недавно арестован мэр Иван Кляйн. В случае с Сарданой Авксентьевой властям было важно найти приемлемый вариант ее отставки, а не отменять прямые выборы, полагает господин Виноградов.

Николай Борисов, Якутск; Андрей Прах, Мария Литвинова